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Serbia apelează la rezervele strategice de petrol după ce avaria de la o conductă din Croația a întrerupt livrările de țiței pentru 10 zile

Serbia apelează la rezervele strategice de petrol după ce avaria de la o conductă din Croația a întrerupt livrările de țiței pentru 10 zile
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La aproape o lună de la alegerile care l-au îndepărtat pe Aleksandar Vucic de la putere, Serbia apelează la rezervele strategice de petrol după ce o conductă petrolieră din Croația a fost întreruptă. Guvernul sârb a autorizat furnizarea a până la 484.000 de barili de țiței către operatorul NIS, din rezervele de stat, pentru a preveni un potențial risc de criză energetică. 

Serbia a decis să apeleze la rezervele sale strategice pentrenu a asigura aprovizionarea principalei sale rafinării de petrol, după ce o avarie la o conductă din țara vecină, Croația, a întrerupt livrările de țiței pentru mai mult de 10 zile, potrivit Upstream.

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„Această decizie a fost luată pentru a asigura continuarea activității rafinăriei de la Pancevo și o aprovizionare neîntreruptă a pieței, astfel încât cetățenii să nu resimtă consecințele avariei la conducta [Adria] – având în vedere că nu există o alternativă la această rută de aprovizionare, fără de care rafinăria nu poate funcționa”, se mai arată în comunicatul anunțat vineri de către guvernul Serbiei.

În urma avariei din conducta croată, 3.100 de barili de țiței s-au scurs, a precizat Janaf, operatorul croat de stat al conductelor petroliere. Compania Janaf a mobilizat personal și echipamente pentru a demara operațiunile de curățare.

Compania Adria transportă țiței din portul croat Omisalj către rafinării din Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia și Slovenia. Într-o declarație pentru publicația Upstream, operatorul conductei Adria, Janaf, a precizat:

„În prezent, se lucrează la remedierea conductei avariate, iar transportul pe secțiunea Sisak-Slavonski Brod rămâne temporar suspendat.”

Într-o declarație separată pentru Upstream, compania NIS a menționat că a solicitat guvernului sârb și Ministerului Minelor și Energiei accesul la țiței din rezervele de stat, precum și la motorină, din cauza perturbărilor apărute.

Serbia a raportat că are rezerve strategice de peste 2,1 milioane de barili de țiței,  cantitate suficientă pentru aproximativ 51 de zile de importuri nete , potrivit Ministerului Minelor și Energiei.

Sursa Foto:Hepta

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