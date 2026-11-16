Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, susține că bugetul de stat pentru 2027 trebuie să asigure finanțare predictibilă pentru comunitățile locale, fără să afecteze obiectivul de reducere a deficitului bugetar. Mesajul a fost transmis luni, după participarea la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, unde a discutat cu premierul Luca Niculescu și cu reprezentanții administrațiilor locale despre investiții, servicii publice și pregătirea bugetelor pentru anul viitor.

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Într-o postare pe Facebook, ministrul a prezentat măsurile prin care Guvernul a sprijinit primăriile în acest an și soluțiile aflate în pregătire pentru 2027. Printre priorități se numără finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, asigurarea fondurilor pentru termoficare și dezvoltarea investițiilor regionale.

Primăriile au avut la dispoziție 171 de miliarde de lei în acest an

Potrivit lui Alexandru Nazare, bugetele autorităților locale au ajuns în 2026 la 171 de miliarde de lei venituri totale programate, cu aproape 10 miliarde de lei peste nivelul din anul precedent.

Ministrul a precizat că reforma taxării proprietății a adus venituri suplimentare de trei miliarde de lei în primele nouă luni ale anului. De asemenea, rectificarea bugetară a majorat, per sold, veniturile bugetelor locale cu un miliard de lei.

În ceea ce privește investițiile publice, Nazare a anunțat că peste 125 de miliarde de lei au fost investite în primele zece luni ale anului, iar peste 25 de miliarde de lei au ajuns la proiectele administrațiilor locale, prin PNRR, programele regionale, Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Dezvoltării.

Credite fără dobândă și împrumuturi pentru plata facturilor

Ministrul Finanțelor a amintit și instrumentele de finanțare puse la dispoziția primăriilor pentru a evita blocajele în derularea investițiilor. Printre acestea se află creditele-punte cu dobândă zero, în limita a 10 miliarde de lei, împrumuturile pentru cofinanțarea proiectelor europene și un plafon de trei miliarde de lei pentru împrumuturile autorităților locale.

Guvernul a pus la dispoziție și împrumuturi din Trezorerie pentru plata energiei termice, precum și posibilitatea contractării sau garantării unor credite pentru achiziția combustibilului necesar sistemelor de termoficare.

Nazare a mai menționat mecanismul de compensare a datoriilor restante, în valoare de două miliarde de lei. În prima săptămână de la lansare, aproximativ 100 de milioane de lei au fost deja compensate. Ministrul le-a cerut primarilor să depună solicitările până la 25 noiembrie.

Investițiile prin PNRR ar putea primi termene suplimentare

Una dintre problemele discutate cu reprezentanții administrațiilor locale a fost finalizarea proiectelor începute prin PNRR. Alexandru Nazare a anunțat că Ministerul Finanțelor analizează prelungirea termenelor până în primăvara sau la jumătatea anului 2027.

Totodată, autoritățile pregătesc un mecanism de împrumuturi prioritare, fără plafon, pentru ca investițiile să poată fi duse la capăt și să intre în serviciul comunităților.

Ministrul a vorbit și despre parteneriate cu Agențiile de Dezvoltare Regională pentru înființarea parcurilor industriale. Planul include punctaje suplimentare în schemele de ajutor de stat pentru investițiile realizate în aceste structuri și sprijin pentru pregătirea parteneriatelor public-private la nivel local.

Nazare avertizează asupra riscurilor pentru ratingul de țară

Ministrul Finanțelor a subliniat că bugetul pentru 2027 trebuie să se bazeze pe venituri realiste și pe o evaluare corectă a obligațiilor statului. În opinia sa, respectarea țintelor de reducere a deficitului va conta în evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor.

Alexandru Nazare avertizează că o abatere de la traiectoria de consolidare fiscală ar putea duce la o evaluare nefavorabilă și la costuri mai mari de împrumut pentru România. Acestea ar însemna mai mulți bani pentru plata dobânzilor și mai puține resurse pentru investiții și servicii publice.

„Nu le-am promis primarilor un an ușor. Le-am promis transparență asupra constrângerilor, decizii luate la timp și un parteneriat real cu Ministerul Finanțelor, pentru identificarea soluțiilor sustenabile”, a transmis ministrul în mesajul publicat pe Facebook.