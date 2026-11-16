Ce spune ministrul Justiției despre cele peste 5 miliarde de lei datorate magistraților

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că statul nu are posibilitatea să achite imediat și integral restanțele salariale câștigate de magistrați în instanță, care depășesc 5 miliarde de lei.

Radu Marinescu a declarat, duminică seară, la TVR Info, că problema drepturilor salariale restante nu îi privește exclusiv pe magistrați, existând și alte categorii profesionale care au obținut în instanță recunoașterea unor drepturi bănești. Oficialul consideră că cea mai echilibrată soluție ar fi eșalonarea plăților.

”Consider că trebuie să existe dialog, nu sunt doar magistrații cu astfel de drepturi bănești, sunt foarte multe litigii, sunt multe categorii profesionale care au apelat la accesul la justiție”, a declarat Radu Marinescu.

Radu Marinescu: ”Cea mai echilibrată formulă de plată este cea a unei eșalonări”

Ministrul Justiției a precizat că hotărârile judecătorești definitive și executorii trebuie respectate, însă plata sumelor trebuie făcută ținând cont de resursele financiare disponibile.

”Responsabilitatea noastră ca Guvern este să identificăm resurse, dar, în același timp, să protejăm interesele financiare naționale, astfel încât să avem un buget echilibrat și să putem să utilizăm resursele pentru întreaga societate. Cred că cea mai echilibrată formulă de plată este cea sub forma unei eșalonări sau poate alte formule, dar nu cred că există posibilitatea concretă să fie achitate în integral, acum, și imediat, aceste sume de bani”, a mai spus ministrul Justiției.