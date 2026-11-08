Nou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai greu de tratat forme de cancer, iar riscul ca boala să reapară după operație și chimioterapie este ridicat. Un studiu clinic recent aduce însă rezultate încurajatoare. Un vaccin experimental a reușit să activeze sistemul imunitar la aproape toți pacienții evaluați, determinând organismul să recunoască mutațiile asociate tumorilor pancreatice. Deocamdată, vaccinul camupepimut nu reprezintă un tratament consacrat pentru cancerul pancreatic. Rezultatele obținute arată că sistemul imunitar poate fi antrenat să recunoască anumite mutații ale tumorilor, dar nu demonstrează încă faptul că vaccinul poate preveni recidiva sau vindeca boala.

Vaccinul a activat sistemul imunitar la aproape 99% dintre pacienți

Cercetarea, coordonată de specialiști de la Mayo Clinic din Statele Unite, a analizat efectele unui vaccin numit camupepimut. Tratamentul urmărește să ajute organismul să identifice celulele canceroase prin recunoașterea unor mutații ale genei KRAS.

Aceste modificări genetice sunt întâlnite în aproximativ 90% dintre cazurile de adenocarcinom ductal pancreatic, cea mai frecventă formă a bolii. Prin identificarea lor, cercetătorii încearcă să determine sistemul imunitar să atace celulele care prezintă aceste anomalii.

Rezultatele studiului, publicate în revista Nature Medicine, arată că 98,9% dintre pacienții vaccinați care au putut fi evaluați au dezvoltat un răspuns al celulelor T împotriva mutațiilor KRAS.

Mai mult, la peste 80% dintre participanți, reacția imunitară a fost de cel puțin nouă ori mai puternică față de nivelul înregistrat înainte de administrarea vaccinului.

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Studiul a inclus 144 de pacienți tratați anterior pentru cancer pancreatic

În cercetare au fost implicați 144 de pacienți care trecuseră deja printr-o intervenție chirurgicală și chimioterapie. Toți aveau tumori pancreatice cu mutații KRAS, iar investigațiile imagistice nu mai indicau prezența vizibilă a bolii la începutul studiului.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Un număr de 96 de persoane a primit vaccinul experimental, în timp ce ceilalți 48 au făcut parte din grupul de control. Deși vaccinul a provocat un răspuns imunitar puternic, cercetătorii nu au identificat o diferență semnificativă statistic între cele două grupuri în privința perioadei în care pacienții au rămas fără recidivă.

Ben George, medic oncolog și autor principal al cercetării, a explicat că rezultatele sunt importante deoarece imunoterapia a avut, în trecut, rezultate limitate în tratarea cancerului pancreatic. Într-o analiză suplimentară, echipa a observat că pacienții cu un răspuns imunitar mai puternic au avut tendința de a rămâne mai mult timp fără semne ale bolii.

Cercetătorii pregătesc următoarele etape ale testării

Specialiștii consideră că următoarea provocare este să stabilească dacă activarea sistemului imunitar se traduce și într-o prelungire a supraviețuirii pacienților. Un studiu clinic de fază a treia ar putea oferi informații suplimentare despre eficiența vaccinului. Cercetătorii iau în calcul inclusiv administrarea unor doze de rapel și asocierea tratamentului cu alte terapii oncologice.

În paralel, sunt analizate și alte vaccinuri experimentale împotriva cancerului. Unele dintre acestea folosesc tehnologia ARN mesager pentru a pregăti sistemul imunitar să recunoască particularitățile tumorilor fiecărui pacient. Un vaccin personalizat de acest tip, testat împreună cu imunoterapia standard pentru melanom, a fost asociat cu o reducere de 42% a riscului de recidivă sau deces, comparativ cu administrarea tratamentului standard.

Cercetătorii investighează și posibilitatea folosirii vaccinurilor personalizate cu ARN mesager în cazul cancerului pancreatic. Primele rezultate au indicat răspunsuri imunitare la unii pacienți, însă eficiența acestor metode trebuie confirmată prin studii mai ample.