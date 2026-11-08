Prima pagină » Știri externe » Știință » Nou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar

Nou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar

Nou vaccin experimental împotriva cancerului pancreatic. Aproape toți pacienții au dezvoltat un răspuns imunitar
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cancerul pancreatic rămâne una dintre cele mai greu de tratat forme de cancer, iar riscul ca boala să reapară după operație și chimioterapie este ridicat. Un studiu clinic recent aduce însă rezultate încurajatoare. Un vaccin experimental a reușit să activeze sistemul imunitar la aproape toți pacienții evaluați, determinând organismul să recunoască mutațiile asociate tumorilor pancreatice. Deocamdată, vaccinul camupepimut nu reprezintă un tratament consacrat pentru cancerul pancreatic. Rezultatele obținute arată că sistemul imunitar poate fi antrenat să recunoască anumite mutații ale tumorilor, dar nu demonstrează încă faptul că vaccinul poate preveni recidiva sau vindeca boala.

Vaccinul a activat sistemul imunitar la aproape 99% dintre pacienți

Cercetarea, coordonată de specialiști de la Mayo Clinic din Statele Unite, a analizat efectele unui vaccin numit camupepimut. Tratamentul urmărește să ajute organismul să identifice celulele canceroase prin recunoașterea unor mutații ale genei KRAS.

Aceste modificări genetice sunt întâlnite în aproximativ 90% dintre cazurile de adenocarcinom ductal pancreatic, cea mai frecventă formă a bolii. Prin identificarea lor, cercetătorii încearcă să determine sistemul imunitar să atace celulele care prezintă aceste anomalii.

Rezultatele studiului, publicate în revista Nature Medicine, arată că 98,9% dintre pacienții vaccinați care au putut fi evaluați au dezvoltat un răspuns al celulelor T împotriva mutațiilor KRAS.

Mai mult, la peste 80% dintre participanți, reacția imunitară a fost de cel puțin nouă ori mai puternică față de nivelul înregistrat înainte de administrarea vaccinului.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

  • Da (34%, 2.656 Votes)
  • Nu (58%, 4.505 Votes)
  • Nu știu (8%, 608 Votes)

Voturi totale: 7.769

Loading ...

Studiul a inclus 144 de pacienți tratați anterior pentru cancer pancreatic

În cercetare au fost implicați 144 de pacienți care trecuseră deja printr-o intervenție chirurgicală și chimioterapie. Toți aveau tumori pancreatice cu mutații KRAS, iar investigațiile imagistice nu mai indicau prezența vizibilă a bolii la începutul studiului.

Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Un număr de 96 de persoane a primit vaccinul experimental, în timp ce ceilalți 48 au făcut parte din grupul de control. Deși vaccinul a provocat un răspuns imunitar puternic, cercetătorii nu au identificat o diferență semnificativă statistic între cele două grupuri în privința perioadei în care pacienții au rămas fără recidivă.

Ben George, medic oncolog și autor principal al cercetării, a explicat că rezultatele sunt importante deoarece imunoterapia a avut, în trecut, rezultate limitate în tratarea cancerului pancreatic. Într-o analiză suplimentară, echipa a observat că pacienții cu un răspuns imunitar mai puternic au avut tendința de a rămâne mai mult timp fără semne ale bolii.

Cercetătorii pregătesc următoarele etape ale testării

Specialiștii consideră că următoarea provocare este să stabilească dacă activarea sistemului imunitar se traduce și într-o prelungire a supraviețuirii pacienților. Un studiu clinic de fază a treia ar putea oferi informații suplimentare despre eficiența vaccinului. Cercetătorii iau în calcul inclusiv administrarea unor doze de rapel și asocierea tratamentului cu alte terapii oncologice.

În paralel, sunt analizate și alte vaccinuri experimentale împotriva cancerului. Unele dintre acestea folosesc tehnologia ARN mesager pentru a pregăti sistemul imunitar să recunoască particularitățile tumorilor fiecărui pacient. Un vaccin personalizat de acest tip, testat împreună cu imunoterapia standard pentru melanom, a fost asociat cu o reducere de 42% a riscului de recidivă sau deces, comparativ cu administrarea tratamentului standard.

Cercetătorii investighează și posibilitatea folosirii vaccinurilor personalizate cu ARN mesager în cazul cancerului pancreatic. Primele rezultate au indicat răspunsuri imunitare la unii pacienți, însă eficiența acestor metode trebuie confirmată prin studii mai ample.

Articolul conține imagini ilustrative modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDITUn meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie
07:00
Un meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie
ȘTIINȚĂLumina „farului-fantomă”, o iluzie optică veche de aproape un secol, explicată de cercetători. Ce fenomen au descoperit oamenii de știință
06:15
Lumina „farului-fantomă”, o iluzie optică veche de aproape un secol, explicată de cercetători. Ce fenomen au descoperit oamenii de știință
ALERTĂProtecția „impenetrabilă” a Pământului a fost străpunsă. Oamenii de știință au descoperit ce s-a întâmplat cu bariera de radiații a Terrei în timpul unei superfurtuni solare
06:15
Protecția „impenetrabilă” a Pământului a fost străpunsă. Oamenii de știință au descoperit ce s-a întâmplat cu bariera de radiații a Terrei în timpul unei superfurtuni solare
ARTĂDescoperirea arheologică a anului: într-o peșteră din Spania, 280 de gravuri paleolitice misterioase au fost găsite. Mii de turiști au călcat pragul peșterii fără să le observe
06:00
Descoperirea arheologică a anului: într-o peșteră din Spania, 280 de gravuri paleolitice misterioase au fost găsite. Mii de turiști au călcat pragul peșterii fără să le observe
DECESClaude Cohen-Tannoudji a murit la 93 de ani. Fizicianul a primit Premiul Nobel în 1997 pentru dezvoltarea unor metode de răcire și capturare a atomilor
19:04, 25 Oct 2026
Claude Cohen-Tannoudji a murit la 93 de ani. Fizicianul a primit Premiul Nobel în 1997 pentru dezvoltarea unor metode de răcire și capturare a atomilor
FLASH NEWSO echipă de cercetători internaționali avertizează că războiul nuclear și Inteligența Artificială riscă să ducă la declinul omenirii până în 2100
18:44, 11 Oct 2026
O echipă de cercetători internaționali avertizează că războiul nuclear și Inteligența Artificială riscă să ducă la declinul omenirii până în 2100
Mediafax
Noua țară membră a UE! Are 630.000 de locuitori și intră PRIMA după Croația
Digi24
Un faimos analist electoral american are un „presentiment ciudat” că Trump ar putea demisiona
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu după conflictul din club? Am aflat tot adevărul
Prosport.ro
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
Adevarul
Primăria unde consilierii locali au fost declarați persoane fără venituri. Cum au ajuns să facă „muncă în folosul comunității”
Mediafax
Nouă CRIZĂ uriașă în Rusia! EPIDEMIA de HIV scapă de sub control din cauza războiului
Click
Nuntă de lux pentru Pescobar! Piscină în mijlocul sălii, decor spectaculos și imagini de la petrecerea cu sute de invitați
Digi24
Petrecere cu gust amar pentru Vucici. Fostul președintele al Serbiei, surprins în ipostaze care au stârnit glume pe rețelele sociale
Cancan.ro
Cum a reacționat Prințul Marco după ce Gabriella l-a taxat dur. A făcut-o de rușine și nu s-a oprit
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
STUDIUCopiii care consumă multe alimente ultraprocesate prezintă o reacție cerebrală îngrijorătoare, potrivit unui nou studiu
07:00
Copiii care consumă multe alimente ultraprocesate prezintă o reacție cerebrală îngrijorătoare, potrivit unui nou studiu
HOROSCOP2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
06:27
2027 va fi Anul Caprei de Foc. Ce impact ar putea avea asupra lumii
INEDITVeselă de lux de acum 2.100 de ani, descoperită pe o epavă din Marea Mediterană. S-a păstrat ca nouă până în zilele noastre. Cum era ambalată
06:15
Veselă de lux de acum 2.100 de ani, descoperită pe o epavă din Marea Mediterană. S-a păstrat ca nouă până în zilele noastre. Cum era ambalată
INEDITPatru elevi din Galați construiesc laboratorul viitorului. Echipa HELIO AEGIS ar putea anticipa poziția Soarelui și detecta nivelul de radiație solară. Ce aplicații practice au invențiile elevilor
06:15
Patru elevi din Galați construiesc laboratorul viitorului. Echipa HELIO AEGIS ar putea anticipa poziția Soarelui și detecta nivelul de radiație solară. Ce aplicații practice au invențiile elevilor
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
06:00
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
EXCLUSIVCum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată
05:00
Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată

Cele mai noi

Trimite acest link pe