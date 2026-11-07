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Cum a reacționat fostul premier Ilie Bolojan, după ce Gândul a scris despre ultimul tun al Cancelariei conduse de Mihai Jurca

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Fostul premier, Ilie Bolojan, a comentat, în cadrul unui dialog cu Dragoș Pătraru, desfășurat sâmbătă, 7 noiembrie, situația semnală de Gândul, privind închirierea a 17 autoturisme pentru flota Guvernului, printr-un acord cadru semnat de fostul șef al cancelariei de la Palatul Victoria, liberalul Mihai Jurca. Valoarea contractului a fost de jumătate de milion de euro, iar contractul a fost câștigat de firma unui fost membru PNL, la rândul său fiul unui liberal.

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Bolojan a oferit explicații la dezvăluirea Gândul, fără ca acesta să fie chestionat pe această temă.

Mai exact, fostul premier a simțit nevoia să relateze propria sa versiune despre autoturismele închiriate prin cancelaria fostului premier, atunci când Dragoș Pătraru i-a adresat o întrebare despre măsurile de austeritate.

„Să vă explic cum e cu austeritatea. La Cancelarie, aveam închiriate 30 de mașini de la RAPSS. Aceste mașini erau închiriate de RAPPS de la alții, dar erau mașini cu șofer.

Pentru cele 30 de mașini cheltuiam, pe lună, 840.000 de lei, plătea Guvernul pentru ele”, a spus Bolojan.

Fostul șef al Cancelariei Guvernului, Mihai Jurca, a fost cel are a venit cu ideea achiziției prin leasing a unei noi flote de mașini, a menționat Bolojan.

„Cancelarul mi-a zis: domnul Bolojan, nu mai avem nevoie de 30 de mașini, nu toată lumea are nevoie de mașină cu șofer. Reducem la 15 mașini. Și s-a redus la 420.000 de lei 15 mașini”, a spus Bolojan.

Amintim că la acea vreme, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) l-a acuzat pe Mihai Jurca că ar fi încălcat mai multe ordonanțe de Guvern pentru achiziția în leasing de noi autoturisme pentru flota de la Paltul Victoria.

„Deși O.U.G. nr. 156/2024 și O.U.G. nr. 34/2023 interzic expres achiziția prin leasing a autovehiculelor de către instituțiile publice, Mihai Jurca a încheiat un contract de leasing operațional pentru nu mai puțin de 17 Duster pick-up”.

Bolojan: „Știrile au fost: încă un tun pe care l-au dat”

Bolojan a continuat să relateze că a demarat procedura și că ar fi redus costurile cu flota Guvernului la doar 84.000 de lei. Fostul premier a făcut și o aluzie clară la dezvăluirile Gândul despre mecanismele ascunse din spatele unor astfel de inițiative: „Știrile au fost: încă un tun pe care l-au dat”

„Cancelarul, după modelul pe care l-am aplicat la Oradea, a zis: „Putem să închiriem niște mașini noi, de la producători români. Și am făcut un calcul și 15 mașini închiriate fără șofer ne costă 84.000 de lei.

A demarat procedura. Au fost aduse mașinile, după două săptămâni

Asta e austeritate: de la 840.000 de lei lunar, să cheltui 84.000 de lei.

Austeritatea e ceva dar responsabilitatea e un lucru decent. Iar știrile au fost: „încă un tun pe care l-au dat”, a mai afirmat Bolojan.

Firma condusă de fiul unui liberal din Suceava și un acord-cadru de 500.000 de euro din bani publici – „Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan”

Gândul a relatat că la 23 septembrie 2026, cancelaria premierului Ilie Bolojan, prin Mihai Jurca, a semnat un acord-cadru cu o mică firmă din Suceava, condusă de fiul unui liberal, pentru preluarea în sistem de leasing operațional a 17 mașini SUV.

Acordul are o valabilitate de 36 de luni și o valoare de 2.158.954,44 lei fără TVA, respectiv 2.692.288,82 de lei cu TVA (502.372,1 euro).

Patronul firmei respective este Iulian-Păstorel Macoveiciuc, fiul liberalului Păstorel Macoveiciuc, care a ocupat, până în anul 2000, funcția de vicepreședinte al organizației municipale a PNL Suceava

Problemele au apărut în momentul în care s-a descoperit că firma nu deține cele 17 autoturisme Dacia Duster pe care se angajase să le livreze.

În mod normal, compania ar fi trebuit să fie denunțată pentru nerespectarea contractului, însă Șeful Cancelariei Primului-Ministru a acceptat o ofertă de compromis.

Potrivit surselor Gândul, firma câștigătoare s-a angajat să livreze niște autoturisme de două ori mai ieftine, gratis, prin contract de comodat.

Astfel că în loc de autoturismele SUV Dacia Duster, angajații guvernului s-au trezit în curte cu „niște Loganuri albe”, pe care să le utilizeze până când firma va reuși să livreze mașinile din contractul câștigat.

Cancelaria fostului premier a găsit o „portiță” în lege pentru continuarea demersului

Licitația fusese anunțată încă din luna iunie, iar Cancelaria Prim-Ministrului a specificat că este vorba despre autovehicule din categoria N1, respectiv autoutilitare.

Categoria bifată – N1 – este importantă pentru a a permis o „portiță”. Este exceptată de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2025, care interzice achiziția, inclusiv în leasing operațional, de mașini de către autoritățile și companiile publice, până la finalul acestui an.

Cine se află, de fapt, în spatele firmelor care au câștigat licitația

Acordul-cadru nr. 591, încheiat de Cancelaria fostului premier Bolojan, prin Mihai Jurca, arată că firmele LEASEIN și PADIEX au fost declarate câștigătoarele licitației.

Firma LEAISIN este administrată de Iulian-Păstorel Macoveiciuc. A fost membru al PNL, după care s-a alăturat formațiunii Forța Dreptei, condusă de Ludovic Orban.

LEAISIN nu a câștigat singură licitația pentru autoutilitarele achiziționate de Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. În asociare apare firma PADIEX INVEST SRL.

Iulian-Păstorel Macoveiciuc este asociat unic în această firmă, iar până în anul 2023, firma PADIEX a fost administrată de tatal său, Păstorel Macoveiciuc, care a ocupat, până în anul 2000, funcția de vicepreședinte al organizației municipale a PNL Suceava. Citiți mai multe AICI.

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