Militarul care și-a înjunghiat fosta soție pe o stradă din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Bărbatul în vârstă de 44 de ani care și-a înjunghiat fosta soție pe o stradă din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de instanță la propunerea procurorului militar care instrumentează cazul, având în vedere că suspectul este cadru militar.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, după administrarea probelor, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Olt.

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„Având în vedere calitatea persoanei bănuite de comiterea faptei, respectiv aceea de cadru militar, cercetările au fost preluate de către procurorul militar competent. În urma administrării probatoriului, procurorul de caz a dispus reținerea bărbatului, în vârstă de 44 de ani, pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt”, au transmis polițiștii.

Ulterior, bărbatul a fost prezentat în fața instanței, care a admis propunerea procurorului și a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Militarul și-a înjunghiat fosta soție pe stradă

Pe 6 noiembrie 2026, în jurul orei 18:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de către un bărbat, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei, din municipiul Caracal, acesta părăsind ulterior locul faptei.

„La faţa locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliţiei Municipiului Caracal, fiind demarate de îndată activităţi pentru identificarea şi depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat victima, o femeie de 34 de ani, din municipiul Caracal, precum şi persoana bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

Femeia obținuse un ordin de protecție împotriva bărbatului cu o lună înainte de atac

Cazul este instrumentat de un procuror militar, după ce polițiștii au stabilit că suspectul este cadru militar. Verificările au scos la iveală că femeia mai reclamase un episod de amenințare la începutul lunii octombrie. Mai exact, pe 4 octombrie 2026, aceasta a sesizat Poliția Municipiului Caracal, după ce bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul ei și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În urma sesizării, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, însă femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru amenințare. Pe 8 octombrie, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru două luni, fără monitorizare electronică.

Potrivit IPJ Olt, luni, femeia s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal și și-a retras plângerea formulată împotriva bărbatului pentru amenințare.