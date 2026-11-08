Veselă de lux de acum 2.100 de ani, descoperită pe o epavă din Marea Mediterană. S-a păstrat ca nouă până în zilele noastre. Cum era ambalată

O încărcătură de veselă de lux a ieșit la iveală după ce a stat 2.100 de ani pe fundul Mării Mediterane.

Arheologii au descoperit o epavă plină cu mii de vase ceramice în largul coastelor Turciei. Descoperirea cuprinde boluri pentru supă, farfurii pentru pește și tăvi de diverse dimensiuni, care s-au păstrat într-o stare remarcabil de bună, scrie Daily Mail.

Acestea oferă o perspectivă rară asupra modului în care luau masa cei bogați în lumea romană, întrucât aceste bunuri de lux, extrem de căutate, făceau obiectul comerțului maritim.

Într-o declarație, ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a afirmat: „Scoatem la lumină, din adâncurile Mediteranei, seturi de veselă vechi de 2.100 de ani.

În cadrul săpăturilor subacvatice pe care le-am demarat în 2025, am scos până acum la suprafață mii de artefacte dintr-o epavă încărcată cu ceramică.”

Epava se află la o adâncime de 55 de metri în largul localității Adrasan din Antalya, însă se crede că provine din Rhosus, o așezare antică situată în zona actualei provincii Hatay.

Cele două zone se află la o distanță de aproximativ 300 de mile marine una de cealaltă. Se presupune că nava se îndrepta, cel mai probabil, spre Roma, când a fost surprinsă de o furtună și s-a scufundat după ce a lovit o zonă cu apă puțin adâncă.

Până în prezent, cercetătorii au recuperat mii de artefacte – inclusiv farfurii, boluri și tăvi în 122 de forme și dimensiuni diferite – care scot la iveală cultura culinară „luxoasă” a acelei epoci.

De asemenea, arheologii au descoperit vase ceramice provenite din mai multe insule din Marea Egee, ceea ce sugerează că nava transporta mărfuri din diverse centre de producție.

Legătura dintre descoperirea spectaculoasă și Cicero

Mărturiile din scrierile romane indică faptul că ceramica din Rhosus se bucura de o reputație excelentă în rândul consumatorilor înstăriți. Importanța acestei descoperiri este subliniată de o legătură fascinantă cu una dintre cele mai celebre figuri ale Romei antice: omul de stat și oratorul Cicero.

Într-o scrisoare adresată prietenului său Atticus, în anul 50 î.Hr., Cicero menționa că a comandat vase ceramice din Rhosus, fapt ce sugerează că vesela din acea regiune era extrem de apreciată de romanii bogați. Arheologii au descoperit încărcătura navei într-o stare de conservare neobișnuit de bună.

Acest lucru se datorează faptului că vesela fusese ambalată cu grijă în lăzi de lemn, cu argilă așezată între piese pentru a preveni spargerea acestora în timpul transportului.

Se pare că, în momentul în care nava s-a scufundat, acest ambalaj protector a ferit o mare parte a încărcăturii de deteriorări grave. Monedele recuperate, de asemenea, din epavă datează din secolul I î.Hr. și i-au ajutat pe cercetători să stabilească momentul în care nava a efectuat ultima sa călătorie.

„Datorită argilei așezate între ele în momentul ambalării în lăzi, aceste artefacte au ajuns până la noi intacte, transmițând până în prezent măiestria producției din Anatolia și trecutul comercial al Mediteranei”, a declarat Mehmet Nuri Ersoy.

Sursă foto: Captură foto Ministerul Culturii și Turismului Turcia