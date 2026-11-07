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Trei oameni au fost găsiți morți în locuința tânărului care a deschis focul în Cracovia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. „Cel mai probabil, sunt membrii familiei sale”

Trei oameni au fost găsiți morți în locuința tânărului care a deschis focul în Cracovia, a anunțat premierul polonez Donald Tusk. „Cel mai probabil, sunt membrii familiei sale”
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Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că trei persoane au fost găsite decedate în locuința bărbatului de 24 de ani care a comis atacul armat în Piața Centrală din Cracovia. Atacatorul a ucis șase oameni și a rănit alți 16, printre care și ofițeri de poliție. 

Bărbatul care a deschis focul dintr-o mașină în centrul Cracoviei este cetățean polonez, are 25 de ani și ar fi fost un ultranaționalist de extrema dreaptă.

Atacatorul a fost împușcat de un ofițer de poliție și transportat la spital. În mașina pe care tânărul o conducea au fost găsite „numeroase arme”, a declarat ministrul de Interne, Marcin Kierwinski, care a indicat că atacatorul era un extremist.

Patru din cele șase victime au fost idenificate. Printre acestea se numără și un cetățean britanic.

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