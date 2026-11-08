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Cum s-a răzbunat o fostă pușcăriașă de temut, din București, pe amanta soțului ei. Victima a fost mutilată

Andrei Dumitrescu
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O cunoscută răufăcătoare din București, care a suferit condamnări atât în țară, cât și în străinătate a fost arestată preventiv, la jumătatea săptămânii trecute, după ce a mutilat cu briceagul, din gelozie, o vecină de cartier. Bărbatul pentru care s-a ajuns la un asemenea nivel de violență între femei nici măcar nu este disponibil, în condițiile în care se află la închisoare, unde are de executat o pedeapsă lungă.

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Gianina Constantin, în vârstă de 37 de ani, este, potrivit unor surse judiciare, o infractoare veche, cu multă experiență, care a operat atât în țară, unde a executat o condamnare de patru ani pentru constituire a unui grup criminal, cât și în străinătate, în condițiile în care figurează cu mai multe infracțiuni de furt în Cipru.

Război cu vecina

Soțul acesteia, la rândul lui un infractor cunoscut, se află, momentan la penitenciar, unde execută o pedeapsă grea. Cu toate că bărbatul este închis, soția lui a declanșat un război sângeros cu o vecină de cartier, despre care suspectează că ar fi întreținut relații sexuale cu el.

Ca urmare, la data de 31 octombrie, Gianina Constantin i-ar fi transmis presuupsei sale rivale, o anume Alexandra B. (42 de ani), pe WhatsApp , un lung șir de mesaje de amenințare. A doua zi, femeia a demonstrat că amenințările nu erau doar vorbe goale. În cursul zilei de 1 noiembrie, a căutat-o pe vecina ei de cartier și, după ce a bătut-o bine, a tăiat-o pe față cu un briceag.

Culisele incidentului

Victima a fost transportată la spital cu o ambulanță SMURD, iar, patru zile mai târziu, Gianina Constantin a fost prinsă de polițiștii Secției 13. Acuzată de amenințare și lovire, aceasta a fost inițial reținută, după care a fost prezentată magistraților Judecătoriei Sectorului 3, care au decis arestarea preventivă a femeii.

Surse apropiate anchetei au afirmat, în exclusivitate pentru Gândul, că înainte de incident, cele două femei s-ar fi înjurat reciproc la telefon.

Totuși, întrebată de anchetatori, victima ar fi negat că ar fi avut o relație amoroasă cu soțul agresoarei și a explicat că doar se cunoșteau cu toții din cartier.

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