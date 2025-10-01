Țara care obligă medicii să scrie rețetele frumos. Cadrele medicale vor lua lecții de caligrafie

Într-o eră în care tastatura câștigă tot mai mult teren în fața scrisului de mână, instanțele din India pun accent pe scrisul de mână, mai ales când este vorba de medici.

În India, ca peste tot în lume, există numeroase glume despre scrisul ilizibil al doctorilor, pe care doar medicii pot sa îl descifreze. Ultima hotărâre judecătorească, venit de la Înalta Curte din Punjab și Haryana, a mers mai departe: „O rețetă medicală lizibilă este un drept fundamental”, au spus judecătorii, subliniind că poate face diferența dintre viață și moarte.

Cum s-a ajuns la această măsură

Decizia a apărut într-un caz cu totul neașteptat, paradoxal, nu avea legătură cu scrisul. O femeie care îl acuza pe un bărbat de viol, escrocherie și fals după ce i-ar fi promis un loc de muncă la stat, ar fi organizat interviuri fictive și ar fi exploatat-o sexual.

Bărbatul a negat aceste acuzații și a spus că relația a fost consensuală și că procesul are la bază doar un conflict financiar.

Judecătorul Jasgurpreet Singh Puri aa consultat raportul medico-legal făcut de un medic guvernamental și nu mică i-a fost mirarea când a constatat faptul că scrisul era indescifrabil. „A zguduit conștiința acestei instanțe, pentru că nici măcar un cuvânt nu era lizibil”, a scris magistratul.

Ce măsuri au fost impuse după acest incident

Curtea a cerut atunci Guvernului să introducă lecții de caligrafie în facultățile de medicină și a stabilit un termen de doi ani pentru a trece la rețetele digitale. Până atunci, instanța a dispus ca toți medicii să scrie rețetele clar, cu majuscule.

Dr. Dilip Bhanushali, președintele Asociației Medicale Indiene, care are peste 330.000 de membri, a declarat că medicii sunt deschiși să colaboreze pentru găsirea unei soluții.

„E un fapt bine cunoscut că mulți doctori au un scris slab, dar asta pentru că sunt extrem de ocupați, mai ales în spitalele de stat supraaglomerate. Am recomandat membrilor noștri să respecte regulile și să scrie cu litere mari, lizibile. Un doctor care vede șapte pacienți pe zi poate face asta, dar unul care vede 70 de pacienți nu poate”, a explicat el.