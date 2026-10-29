Daniel Zamfir, șocat de ce a găsit la Ministerul Economiei: „O să vă îngroziți, este inadmisibil”. Ce le-a reproșat predecesorilor săi de la USR, Darău și Miruță

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că a găsit o execuție bugetară de numai 23% la instituția pe care o conduce, deși existau fonduri alocate pentru investiții, digitalizare, industria de apărare și promovarea turismului. Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, oficialul a prezentat mai multe exemple de programe în care cheltuielile au rămas mult sub sumele prevăzute. Zamfir i-a criticat pe foștii miniștri ai USR, pe care îi acuză că nu au folosit banii disponibili și nu au făcut reformele necesare.

„O să vă îngroziți, pentru că este inadmisibil ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizării să aibă o execuție bugetară de doar 23%”, a declarat Daniel Zamfir.

Ministrul a susținut că problema nu era lipsa fondurilor, ci faptul că o mare parte din banii alocați au rămas necheltuiți. El a respins și ideea că reducerea cheltuielilor ar fi trebuit să afecteze investițiile, indicând în schimb consiliile de administrație ale instituțiilor din subordine.

„Nu-i vorba că voia să taie de la cheltuieli, că dacă voia să taie din cheltuieli, tăia de la acele consilii de administrație, unde remunerațiile erau cele care erau și unde nu s-a făcut nicio restructurare”, a afirmat acesta.

Digitalizarea prin PNRR, cu o execuție bugetară de 28%. Ce îi reproșează Zamfir lui Darău

Zamfir i-a acuzat pe miniștrii USR care au condus instituția înaintea sa că nu au realizat reforme în cele 16 luni de mandat. Printre exemplele prezentate de ministru se numără proiectele de digitalizare finanțate prin PNRR. Potrivit acestuia, pentru aceste proiecte au fost prevăzute peste 1,5 miliarde de lei, însă execuția bugetară a ajuns la numai 28%.

Zamfir l-a criticat pe fostul ministru al Economiei, Irineu Darău, despre care a amintit că are pregătire în domeniul IT.

„Păi, dom’ne, am înțeles, nu-i place turismul, nu-i place IMM-ul, nu-i plac resursele naturale, dar IT-ul, meseria de bază? Păi, cum să ai, dom’ne, execuție bugetară doar de 28% din PNRR?”, a declarat Zamfir.

Zero lei cheltuiți pentru obiectivele de investiții din industria de apărare, susține Zamfir

Zamfir a reclamat și modul în care au fost gestionate fondurile destinate industriei naționale de apărare. Ministrul susține că în buget erau prevăzute 300 de milioane de lei, însă nu ar fi fost cheltuit niciun ban pentru obiectivele de investiții vizate.

„În industria națională de apărare, bani bugetați, care trebuiau să meargă către diverse obiective, zero”, a declarat acesta.

Doar 16% din banii pentru promovarea turismului ar fi fost cheltuiți

Nici fondurile destinate promovării României ca destinație turistică nu ar fi fost utilizate în proporție semnificativă, potrivit ministrului. Din cele 230 de milioane de lei alocate Programului național de marketing și promovare turistică, execuția bugetară ar fi fost de numai 16%.

„Dom’ne, nici asta nu ne place. Dom’ne, nici asta nu au fost în stare să facă, să promoveze România. 16%?”, a spus ministrul.