Lovitură pentru Trump înaintea alegerilor din SUA: un judecător i-a respins cererea de blocare a 20.000 de voturi din California, stat condus de democrați

Un judecător federal a respins cererea administrației Trump de a bloca numărarea a 20.000 de voturi în California, înaintea alegerilor pentru Congres din 3 noiembrie. Casa Albă susține că buletinele aparțin unor persoane fără cetățenie americană, fără să aducă dovezi solide în acest sens.

Administrația Trump a suferit miercuri un nou eșec în instanță, după ce un judecător federal a refuzat să suspende numărarea a 20.000 de buletine de vot din California, contestate pe motiv că ar aparține unor persoane care nu dețin cetățenia americană. Decizia vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, într-un moment în care republicanii riscă să piardă majoritatea în Congres, potrivit sondajelor, potrivit The New York Times.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri, în ultimele luni, că alegerile ar putea fi afectate de fraude electorale, acuzând în special statele conduse de democrați că permit persoanelor fără cetățenie americană să voteze.

Acuzațiile continuă o dispută mai veche privind integritatea procesului electoral din Statele Unite. Trump nu și-a recunoscut niciodată înfrângerea în fața lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din 2020, iar studiile privind votul ilegal al persoanelor fără cetățenie americană arată că asemenea cazuri sunt rare și nu au un impact semnificativ asupra rezultatelor.

Judecătorul acuză administrația Trump de o „amplă încercare de ingerință electorală”

Judecătorul federal David O. Carter a respins miercuri solicitarea guvernului de a dispune sechestrarea preventivă a celor 20.000 de buletine de vot, considerând că măsura ar putea încălca drepturile constituționale ale alegătorilor.

„Sunt în joc drepturile constituționale și democrația noastră”, a scris judecătorul David O. Carter în hotărârea sa.

Magistratul a subliniat că persoanele înscrise pe listele electorale din California „nu trebuie să fie private de un drept fundamental din cauza unor acuzații nefondate provenite dintr-o procedură marcată de incertitudine și erori”.

Disputa a început în vara acestui an, când administrația federală a susținut că aproximativ 190.000 de persoane înscrise în registrele electorale din California nu ar avea drept de vot. Ulterior, numărul alegătorilor contestați a fost redus la 20.000, iar guvernul a depus o acțiune judiciară de urgență cu aproximativ zece zile înaintea deciziei instanței, după începerea votului anticipat și prin corespondență.

În motivarea hotărârii, judecătorul Carter a invocat și un caz asemănător din Nevada, unde autoritățile federale identificaseră inițial 16.000 de presupuşi alegători fără cetățenie americană. După verificări, numărul acestora a scăzut mai întâi la 185, iar ulterior la zero, acuzațiile inițiale dovedindu-se nefondate.

Referindu-se la aceste demersuri, magistratul a apreciat că acțiunile administrației federale „demonstrează o amplă încercare de ingerință electorală”. Judecătorul a explicat că, dacă există persoane fără cetățenie americană care au votat ilegal, autoritățile au la dispoziție mecanisme legale pentru a le trage la răspundere individual.

„Există o soluție clară”, a afirmat Carter, precizând că guvernul poate „să îi urmărească penal pe indivizi”, așa cum a procedat și în alte situații.

Administrația Trump contestă decizia. Procurorul federal anunță apel imediat

În ultimele zile, agenți federali înarmați au arestat 28 de persoane suspectate că ar fi votat ilegal în California. Unele dintre cazurile investigate datează încă din 2002.

În timpul unei audieri desfășurate marți, avocații statului California au argumentat că legislația permite identificarea și sancționarea eventualelor fraude electorale inclusiv după încheierea votării. Aceștia au susținut că suspendarea numărării unui număr atât de mare de buletine, în timp ce procesul electoral este deja în desfășurare, ar putea afecta desfășurarea scrutinului.

Judecătorul Carter a împărtășit această preocupare, avertizând că acceptarea solicitării administrației federale ar crea un precedent prin care „orice partid poate crea haos pentru a-și servi propriile obiective politice și a perturba procesul electoral”.

La scurt timp după pronunțarea hotărârii, procurorul federal Bill Essayli a anunțat miercuri seară că administrația Trump va contesta imediat decizia. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Essayli a susținut că hotărârea instanței „încalcă dreptul la vot al cetățenilor americani prin diluarea” acestuia cu voturile persoanelor care nu au cetățenie americană.