Un comandant american, aflat la bordul unui elicopter, a fost împușcat în timpul operațiunii de capturare a lui Nicolas Maduro

Ruxandra Radulescu
08 ian. 2026, 22:29, Știri externe
Comandantul unui elicopter MH-47G american a fost împușcat în picioare în timpul unui raid aerian în zona unde se afla Nicolás Maduro din Caracas, notează Financial Times.

Elicopterul a fost lovit, dar a rămas în zbor. Comandantul rănit a aterizat, a trimis forțele speciale, apoi a zburat înapoi la USS Iwo Jima.

80 de operatori CAG au luat parte la operațiune. Maduro și soția lui au fost capturați după un schimb de focuri cu gărzile cubaneze.

Comandantul este spitalizat în Texas; mai mulți alții au fost tratați și externați.

