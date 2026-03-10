Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene

Olga Borșcevschi
10 mart. 2026, 19:32, Actualitate
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se numără printre personalitățile care vor primi Ordinul European de Merit, o nouă distincție instituită de Parlamentul European pentru a onora contribuțiile semnificative la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Numele primilor laureați au fost anunțate marți de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola.

Maia Sandu a fost desemnată membru de onoare al Ordinului European de Merit, alături de mai multe personalități internaționale, printre care fostul președinte al Lituaniei Valdas Adamkus, fostul prim-ministru al Poloniei Jerzy Buzek, fostul Înalt Comisar ONU pentru Drepturile Omului Mary Robinson, fostul cancelar al Austriei Wolfgang Schüssel, fostul președinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet și fostul șef al diplomației europene Javier Solana.

„Europa a fost întotdeauna construită de oameni. Eliminarea diviziunilor, înlăturarea barierelor, răsturnarea dictaturilor și depășirea crizelor pentru un viitor mai bun pentru continentul nostru. Acest angajament european merită să fie recunoscut. Prin Ordinul European de Merit, le aducem un omagiu celor care nu doar au crezut în Europa, ci au contribuit activ la construirea acesteia”, a declarat Roberta Metsola.

În total, distincția are trei categorii. La categoria „membri distinși” au fost desemnați fostul cancelar german Angela Merkel, fostul lider al mișcării Solidaritatea și fostul președinte al Poloniei Lech Wałęsa, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

În categoria „membri” au fost incluși, între alții, chef-ul José Andrés, baschetbalistul Giannis Antetokounmpo, avocata pentru drepturile omului Oleksandra Matviichuk, precum Paul David Hewson, cunoscut sub numele de Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton și Laurence Joseph Mullen Jr, muzicieni și membri ai formației U2.

Laureații anunțați au fost aleși de comitetul de selecție compus din președinta Metsola, vicepreședintele PE Sophie Wilmès și Ewa Kopacz, Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell și Enrico Letta și alte personalități europene eminente. Propunerile de numire au venit de la șefi de stat sau de guvern, de la președinți ai parlamentelor naționale și de la președinți ai instituțiilor UE.

Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de Biroul Parlamentului European, cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Declarației Schuman. Distincția este prima de acest tip acordată de o instituție a Uniunii Europene și are rolul de a recunoaște realizările persoanelor care au contribuit la integrarea europeană sau la apărarea valorilor UE.

Ceremonia oficială de decernare a distincțiilor va avea loc în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din 18–21 mai, la Strasbourg.

