Prima pagină » Știri externe » Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul

Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul

10 mart. 2026, 20:43, Știri externe
Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul

Pentagonul a confirmat că aproximativ 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile ale Războiului cu Iran.

Alți 9 militari americani au fost uciși de la începerea Operațiunii „Epic Fury”. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus că Trump a decide durata războiului și că nu se va opri până când inamicul va fi în totalitate înfrânt.

El a mai promis că războiul se va încheia „în timpul mandatului nostru”.

Alte pierderi înregistrate de SUA

Pe 2 martie 2026, trei aeronae F-15E au fost doborâte accidental de sistemul defensiv din Kuweit. Toți cei trei piloți și trei ofițeri s-au catapultat și parașutat în siguranță.

Între 5 și 9 martie, s-au raportat pierderea a 7 drone MQ-9 Reaper, în Irak și în Iran.

Iranul a susținut în mod fals că 650 de militari SUA au fost uciși

Presa iraniană de stat a transmis că 650 de militari americani au fost uciși sau răniți.

A raportat că un sistem radar THAAD, două sisteme radar AN/FPS-132 și AN/TPS-59 și portavionul USS Abraham Lincoln ar fi fost grav avariate sau chiar distruse în atacurile balistice iraniene.

Pentagonul a dezmințit informațiile.

Casa Albă: Trimiterea de trupe încă este pe masă

„În privința trimiterii de trupe, Trump nu exclude această opțiune.  Creșterile de prețuri la petrol și gaz sunt temporare, iar pe termen lung vor scădea. Trump se așteaptă ca regimul iranian să încerce să perturbe piețele globale. Operațiunile se vor încheia când comandantul suprem al armatei va decide dacă obiectivele militare au fost atinse și Iranul este în poziția deplină de a capitula necondiționat. Iranul voia să atace SUA și Trump n-ar fi permis asta să se ântâmple, deci toți din această sală trebuie să fie recunoscători”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Cât despre filmarea în care o rachetă de croazieră Tomahawk care a lovit școala iraniană de fete din Minab, fiind ucise 180 de persoane, Karoline Leavitt a spus:

„Trump va accepta concluziile investigației, indiferent care vor fi”. 

Sursa Foto Ilustrativ:  War.gov

Autorul recomandă:Informații de ultimă oră de la Pentagon: 6 militari americani morți în operațiunea din Iran

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
21:49
Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
ENERGIE UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
20:27
UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
ALERTĂ Alertă ecologică în Republica Moldova. Un municipiu ar putea rămâne fără apă din cauza poluări Nistrului. Contaminarea ar veni din Ucraina
18:24
Alertă ecologică în Republica Moldova. Un municipiu ar putea rămâne fără apă din cauza poluări Nistrului. Contaminarea ar veni din Ucraina
MILITAR Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”
18:14
Armata SUA a publicat imagini noi cu „cel mai sofisticat sistem aerian din istoria Orientului Mijlociu”
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
TRAGEDIE Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
21:49
Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
RAPORT Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate
21:42
Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate
TEHNOLOGIE Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul
21:33
Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul
SĂNĂTATE Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
20:58
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
JUSTIȚIE Procurorul Codrin Miron primește aviz unanim în CSM pentru conducerea DIICOT: ”Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”
20:50
Procurorul Codrin Miron primește aviz unanim în CSM pentru conducerea DIICOT: ”Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”
TEHNOLOGIE Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google
20:46
Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google

Cele mai noi

Trimite acest link pe