Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul

Pentagonul a confirmat că aproximativ 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile ale Războiului cu Iran.

Alți 9 militari americani au fost uciși de la începerea Operațiunii „Epic Fury”. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus că Trump a decide durata războiului și că nu se va opri până când inamicul va fi în totalitate înfrânt.

El a mai promis că războiul se va încheia „în timpul mandatului nostru”.

Alte pierderi înregistrate de SUA

Pe 2 martie 2026, trei aeronae F-15E au fost doborâte accidental de sistemul defensiv din Kuweit. Toți cei trei piloți și trei ofițeri s-au catapultat și parașutat în siguranță.

Între 5 și 9 martie, s-au raportat pierderea a 7 drone MQ-9 Reaper, în Irak și în Iran.

Iranul a susținut în mod fals că 650 de militari SUA au fost uciși

Presa iraniană de stat a transmis că 650 de militari americani au fost uciși sau răniți.

A raportat că un sistem radar THAAD, două sisteme radar AN/FPS-132 și AN/TPS-59 și portavionul USS Abraham Lincoln ar fi fost grav avariate sau chiar distruse în atacurile balistice iraniene.

Pentagonul a dezmințit informațiile.

Casa Albă: Trimiterea de trupe încă este pe masă

„În privința trimiterii de trupe, Trump nu exclude această opțiune. Creșterile de prețuri la petrol și gaz sunt temporare, iar pe termen lung vor scădea. Trump se așteaptă ca regimul iranian să încerce să perturbe piețele globale. Operațiunile se vor încheia când comandantul suprem al armatei va decide dacă obiectivele militare au fost atinse și Iranul este în poziția deplină de a capitula necondiționat. Iranul voia să atace SUA și Trump n-ar fi permis asta să se ântâmple, deci toți din această sală trebuie să fie recunoscători”, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Cât despre filmarea în care o rachetă de croazieră Tomahawk care a lovit școala iraniană de fete din Minab, fiind ucise 180 de persoane, Karoline Leavitt a spus:

„Trump va accepta concluziile investigației, indiferent care vor fi”.

