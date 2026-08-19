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Trump acuză, din nou, fraudarea alegerilor. Peste 24.000 de persoane care nu sunt cetățeni ai SUA au votat la alegerile prezidențiale din 2020

Trump acuză, din nou, fraudarea alegerilor. Peste 24.000 de persoane care nu sunt cetățeni ai SUA au votat la alegerile prezidențiale din 2020
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Potrivit datelor dintr-un raport preliminar publicat recent de Biroul de Recensământ al Statelor Unite, cel puțin 24 de mii de persoane care nu dețin cetățenia americană și nu au drept de vot la alegerile federale au participat la scrutinul prezidențial din anul 2020.

California se află pe primul loc în ceea ce privește numărul de alegători care nu sunt cetățeni, cu 4.300 de persoane. Pe locul al doilea se află statul Texas, cu 2.500 de alegători ilegali, urmat de Florida pe locul trei, unde au votat peste 1.800 de persoane care nu sunt cetățeni americani. De asemenea, în New York au fost identificați aproximativ 1.700 de alegători care nu sunt cetățeni, iar în Arizona au votat aproximativ 1.100 de persoane fără drept de vot în SUA. Datele au ieșit la iveală după ce Biroul de Recensământ al SUA a verificat aproximativ 128 de milioane de alegători, iar încă 32 de milioane de înregistrări trebuie analizate.

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Din toți cei 24.000 de alegători ilegali, cai mai mulți care ar fi votat ilegal sunt mexicani, 3.800 dintre aceștia. Pe locul doi se află canadienii, unde 950 de persoane au votat ilegal, urmați pe locul trei, la egalitaate, de jamaicani și filipinezi, fiecare cu câte 900 de voturi.

Aceste date susțin afirmațiile constante ale președintelui Donald Trump, care afirmă că alegerile prezidențiale din anul 2020, când a candidat împotriva lui Joe Biden, au fost fraudate.

Imediat după publicarea acestor date, președintele american a reacționat pe pagina sa de socializare Truth Social cu un mesaj în care a precizat că el este de fapt adevăratul câștigător al alegerilor din anul 2020, iar rezultatul scrutinului prezidențial a fost alterat deoarece mii de non-cetățeni americani au votat ilegal.

Aceste date publicate sunt doar un glonț în plus în ofensiva sa de a impune Congresului adoptarea SAVE America Act. Această propunere legislativă prevede obligația de a prezenta o dovadă fizică a cetățeniei (pașaport, certificat de naștere) la înregistrarea pentru vot; cerința unui act de identitate valid cu fotografie la urne; restricționarea drastică a votului prin corespondență; eliminarea obligatorie a non-cetățenilor din registrele electorale de către statele membre.

Care este explicația oferită de autorități

Experții în politici publice subliniază că bazele de date privind cetățenia conțin adesea informații învechite. Mulți rezidenți permanenți legali (posesori de Green Card) care apar în vechile registre ca „non-cetățeni” devin adesea cetățeni naturalizați chiar înainte de alegeri, însă bazele de date federale se actualizează cu întârziere.

Chiar dacă toate cele 24.000 de voturi ar urma să fie confirmate ca fiind ilegale, ele sunt distribuite la nivel național și reprezintă doar aproximativ 0,015% din cele 160 de milioane de voturi exprimate la alegerile prezidențiale din 2020, iar Joe Biden a câștigat votul popular la nivel național cu o diferență de peste 7 milioane de voturi. Prin urmare, o cifră de 24.000 de voturi nu ar fi putut schimba rezultatul final al scrutinului.

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