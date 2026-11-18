Sonda Voyager 1 a fost lansată în spațiu de NASA la 5 septembrie 1977. Pe 18 noiembrie 2026, sonda spațială a devenit primul obiect construit de om care a ajuns la o distanță de o zi-lumină de Pământ (26 de miliarde de km).

Lansată în urmă cu 50 de ani, sonda transmite și azi informații științifice din spațiul interstelar. Voyager 1 se deplasează în afara Sistemului Solar, dincolo de heliosfera stelei noastre, Soarele.

Ceremonia

Pentru a comemora recordul stabilit, NASA a invitat oamenii să pe 17 noiembrie să îndrepte lasere și lumini pe cerul nopții și să afișeze V-G-R, indicativul de apel din trei litere pentru misiunea Voyager, scris în cod morse.

Participanții la un eveniment organizat lângă California Institute of Technology au aprins lumini în timpul evenimentului „Shine Bright for Voyager’s Light-Day” („Strălucește pentru Ziua-Lumină a lui Voyager”).

O replică a Discului de Aur de pe sonda Voyager a fost expusă la Empire State Building din New York City.

Discul originar aflat la bordul sondei spațiale conține sunete, imagini și mesaje care reflectă diversitatea vieții și a culturii de pe Pământ. Este un mesaj din partea umanității adresat unei eventuale civilizații extraterestre.

Scurt istoric al misiunii spațiale

În 1979, sonda Voyager a fotografiat Marea Pată Roșie a planetei gigantice gazoase Jupiter.

În 1980, sonda a realizat imagini cu peisaje nemaivăzute cu o erupție vulcanică de pe luna lui Jupiter, Io, unde sulful este un element chimic dominant.

De asemenea, sonda a realizat și o imagine spectaculoasă cu planeta Saturn și inelele sale gigantice. Misiunea trebuia să dureze cinci ani și sonda să fie dezactivată. Astronomii de la NASA au decis să lase sonda să exploreze universul nemărginit.

Voyager 1 în viitorul îndepărtat

Este estimat că peste 44.100 de ani, Voyager 1 va trece la 1,8 ani lumină de steaua Gliese 445, situată la 17 ani lumină de Pământ. În circa 492.300 de ani, Voyager 1 va fi la 1,3 ani lumină de steaua HD 28343.

Se estimează că vor trece 100 de cvintilioane de ani până când sonda Voyager se va ciocni de o stea sau de vreo rămășiță solară. Din păcate, informațiile stocate în discurile de aur ale sondei se vor eroda și vor deveni imposibil de recuperat în circa 1 miliard de ani.

Sursa Foto: NASA/ Profimedia