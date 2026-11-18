O fetiță de 10 ani se află în stare critică la spital dupa ce a fost implicată într-un accident rutier în municipiul Bistrița. Copila a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni când se întorcea de la școală și a fost aruncată în alte doua autoturisme. Echipajele medicale au transportat-o la spital, unde medicii încearcă să o salveze.

Fetița de 10 ani a fost lovită pe trecerea de pietoni de o tânără de 19 ani

Acidentul s-a produs în cartierul Subcete din județul Bistrița astăzi după amiază, aceasta fiind o zonă intens circulată. La volanul autoturismului care a lovit-o pe copilă se afla o tânără de 19 ani, care nu ar fi observat-o la timp pe trecerea de pietoni.

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Copila a suferit traumatisme severe la nivelul capului, toracelui și bazinului

Impactul a fost unul extrem de violent, minora fiind proiectată în alte două autoturisme care se deplasau în sens opus. Fetița a suferit traumatisme severe la nivelul capului, toracelui și bazinului. Echipajele medicale au transportat-o la spital de urgență, unde medicii încearcî să îi stabilească starea. Localnicii au reclamat de mai mult timp că zona este foarte circulată și pietonii sunt expuși pericolelor.

„Victima a fost găsită în stare de inconștiență, cu respirație. Aceasta a fost stabilizată și intubată la fața locului, ulterior fiind transportată la UPU SMURD Bistrița”, a relatat Cristina Răcilă, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud.

Polițiștii au stabilit că niciunul dintre conducătorii auto implicați în accident nu consumase alcool sau substanțe interzise. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului.

Un alt accident grav a avut loc în județul Bistrița zilele trecute

Tragedia s-a întâmplat la doar câteva zile după un alt accident grav produs în județul Bistrița-Năsăud. În comuna Tiha Bârgăului, o femeie de 33 de ani a murit, iar fiica sa de 3 ani a fost grav rănită după ce au fost lovite pe trecerea de pietoni.

Un șofer de 27 de ani a lovit femeia și fetița, în timp ce traversau șoseaua. La fața locului au intervenit echipaje SMURD și ambulanța. Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator, iar medicii nu au reușit să o salveze

Anchetatorii au stabilit că două autoturisme au fost implicate în incident. Femeia a reușit să se ferească din calea primei mașini, însă a fost lovită mortal de cel de-al doilea autoturism. Copila a rămas internată la spital.