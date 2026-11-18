Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Gheorghe Piperea a vorbit despre recentul eveniment PSD care a stârnit vâlvă în spațiul public. Spune că principală greșeală a social-democraților și ce a scandalizat populația a fost etalarea puterii. Președintele AUR București spune că această apariție a fost un semnal că social-democrații au preluat frâiele puterii din nou și nu au de gând să mai plece curând.
„I-am zis și lui Ionuț Cristache chestia asta. Am avut o discuție cu el aproape la o zi sau două după povestea cu chinchilla. I-am zis că pe mine nu mă interesează neapărat aspectul ăsta. Pentru că oamenii, dacă au vrut să se dea în stambă, să fie sănătoși. Problema acolo a fost că a fost o etalare de putere. Celor de la PSD le-a spus, nu poporului, le-a spus celor din activul de partid: Băieți, suntem la putere, nu avem de gând să plecăm.”
„Același lucru l-a repetat și domnul Bolojan în exact aceeași cheie. Domnul Bolojan a făcut evenimentul ăsta să fie unul politic. În mod normal, evenimentele astea sunt private. N-ar trebui să le epateze. Dar spune-mi și mie ce căuta, totuși, SPP acolo? Pentru că domnul Bolojan nu mai este demnitar.”
Piperea este de părere că aceste lucruri, ca și în cazul evenimentului PSD, nu au făcut decât să atragă atenția publicului într-un mod nedorit. Susține că acest gen de evenimente trebuie să rămână private. De asemenea, europarlamentarul AUR se întreabă cum poate fi motivată prezența agentului SPP. În acest moment, Ilie Bolojan nu mai ocupă funcții publice care să îi confere dreptul la un astfel de serviciu.