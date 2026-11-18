Pacienții oncologici din România ar putea beneficia de acces extins la investigații tomografice PET-CT, radioterapie modernă și proceduri de radiologie intervențională, după ce Ministerul Sănătății a propus mărirea rețelei de furnizori care pot încheia contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Anunțul a fost făcut miercuri, 18 noiembrie, de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că proiectul de ordin se află în prezent în transparență decizională.

Noi unități medicale în rețeaua de servicii oncologice

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sănătății, proiectul vizează includerea mai multor centre medicale din țară în sistemul de decontare a serviciilor oncologice, astfel încât pacienții să aibă acces mai rapid la diagnostic și tratament.

Astfel, pentru investigațiile de tip PET-CT (Tomografie cu Emisie de Pozitroni combinată cu Tomografie Computerizată) sunt propuse trei noi puncte de furnizare: unul în Timișoara și două în București.

În ceea ce privește radioterapia oncologică modernă, rețeaua urmează să fie extinsă cu patru noi furnizori. Aceștia sunt repartizați în București (două unități medicale), Târgu Mureș (o unitate) și Bistrița (o unitate).

Totodată, documentul aflat în dezbatere publică prevede includerea unei unități medicale din Constanța pentru proceduri de radiologie intervențională oncologică. În cadrul acestui centru vor putea fi realizate tehnici moderne de embolizare utilizate în tratarea anumitor tipuri de tumori.

Mai puține drumuri și tratament gratuit pentru pacienți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat că extinderea rețelei medicale urmărește să ofere bolnavilor de cancer mai multe opțiuni de tratament aproape de casă, reducând astfel timpul și costurile generate de deplasările către alte centre universitare.

Oficialul a dat asigurări că această inițiativă nu afectează centrele medicale deja incluse în program, ci vine să suplimenteze capacitatea actuală de diagnostic și tratament decontat de stat.