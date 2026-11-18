Toni Neacșu a intervenit în scandalul „Alai cu SPP la nunta lui Ilie Bolojan”, pornit de la dezvăluirile Gândul. Fostul judecător și membru CSM atrage atenția că transportul pe care l-a efectuat Ilie Bolojan pentru invitații de la nunta fiicei sale cu mașina SPP se încadrează la delapidare. Acesta susține că se poate vorbi și despre abuz în serviciu în acest caz.

Există o diferență juridică între protecția demnitarului și „taximetria pe banii statului”

Toni Neacșu susține că scandalul de după nunta fiicei lui Ilie Bolojan se reduce, din punct de vedere legal, la o singură întrebare: dacă mașina SPP a fost folosită pentru deplasarea fostului premier sau dacă a fost trimisă fără acesta pentru a transporta alți participanți la nuntă.

Fostul magistrat a explicat faptul că, potrivit legii care reglementează organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, protecția îl urmează pe demnitar oriunde merge, inclusiv la evenimente de familie. Situația se schimbă însă radical în momentul în care resursa statului este deturnată de la scopul ei legal.

„Altceva e dacă mașina a mers fără el la aeroport ca să ia doi invitați. Atunci nu mai vorbim de protecție, ci de un taxi pe banii statului.”, subliniază Toni Neacșu.

Ce infracțiuni intră în discuție: delapidare, abuz în serviciu și instigare

Din perspectivă penală, Toni Neacșu precizează că folosirea unui bun public în interesul altei persoane nu este o simplă abatere administrativă, ci poate întruni elementele unor infracțiuni grave.

„Pe partea penală, art. 295 din Codul penal pedepsește ca delapidare și simpla folosire a unui bun public de către funcționarul care îl administrează, în interesul altuia. Se poate discuta și abuzul în serviciu (art. 297 C. pen., combinat cu art. 13² din Legea nr. 78/2000), dacă s-a obținut un folos pentru altul”, explică fostul judecător.

În acest context juridic, Toni Neacșu arată că fostul prim-ministru ar putea fi vizat de lege, în calitate de instigator, dacă se demonstrează că el a fost cel care a solicitat efectuarea transportului pentru invitații săi.

„Ilie Bolojan își face singur probleme nespunând explicit dacă mașina SPP a făcut taximetrie sau nu. În condițiile astea,o comisie de anchetă parlamentară își găsește utilitatea, deși o plângere penală ar fi rezolvat mai multe. (…) Până nu știm cine a fost în mașină și cine a dat drumul la cursă, e doar politică, pe care Ilie Bolojan o putea curma simplu,spunând deschis ce s-a întâmplat acolo”, conchide Toni Neacșu.

De la ce a pornit scandalul „Alai cu SPP” la nunta de la Oradea

Reacția fostului judecător vine după ce reporterii Gândul au surprins și documentat în exclusivitate modul în care resursele Serviciului de Protecție și Pază au fost mobilizate la Oradea, cu ocazia nunții fiicei celei mari a lui Ilie Bolojan, desfășurată sâmbătă, 14 noiembrie.

Potrivit imaginilor publicate de Gândul, autoturismul Volkswagen Touareg utilizat de echipa de protecție a fostului premier a fost trimis la Aeroportul Oradea pentru a-i prelua pe oamenii de afaceri Cristina Bâtlan și soțul ei, Gabriel Traian, și a-i transporta la hotelul unde erau cazați. Mai mult, în noaptea nunții, agenții au fost surprinși mutând bagajele cuplului din mașina serviciului într-un alt autoturism, chiar sub privirile lui Ilie Bolojan.

În prima sa reacție publică după izbucnirea scandalului, fostul premier a susținut că nu s-a comis nicio ilegalitate și a afirmat că legea l-ar obliga să beneficieze de pază permanentă, declarație contrazisă însă de prevederile Legii nr.191/1998 și de precedentele din politica românească.