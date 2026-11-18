Miercuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu, s-a întâlnit cu tatăl Alinei Apostol, românca ce execută o pedeapsă de 13 ani de închisoare într-un penitenciar din China, în încercarea autorităților de a o aduce în țară.

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Întâlnirea a avut loc între Marinescu, tatăl Alinei Apostol şi avocatul ales al familiei, și s-a desfășurat la sediul Ministerului Justiţiei.

„Întrevederea a avut loc în contextul preocupării constante a Ministerului Justiţiei pentru situaţia doamnei Alina Apostol şi al demersurilor susţinute ale instituţiei pentru identificarea şi valorificarea tuturor posibilităţilor legale şi instituţionale care pot contribui la soluţionarea cauzei şi la transferarea acesteia în România”, a transmis Ministerul Justiției, într-un comunicat de presă, potrivit HotNews.

„Discuţiile au oferit prilejul unei informări directe asupra demersurilor întreprinse, al analizării etapelor următoare şi al reafirmării disponibilităţii Ministerului Justiţiei de a continua implicarea instituţională, cu toată responsabilitatea şi atenţia pe care o astfel de situaţie le impune”, a mai menționat instituția.

Potrivit comunicatului, Radu Marinescu a subliniat importanţa menţinerii unui dialog constant cu familia şi a unei colaborări susţinute cu toţi factorii instituţionali implicaţi, astfel încât „toate căile legale disponibile să fie avute în vedere şi valorificate în vederea atingerii obiectivului comun: revenirea Alinei Apostol în România”.

„Ministerul Justiţiei rămâne alături de familie în acest demers şi va continua să depună eforturile care intră în sfera sa de competenţă pentru identificarea unei soluţii, având în vedere atât exigenţele cadrului legal, cât şi dimensiunea profund umană a acestei situaţii”, a mai adăugat instituția.

Această întâlnire a survenit, după ce Ministerul Justiției a solicitat în urmă cu două zile Ministerului Justiției din China organizarea unei videoconferințe pentru discutarea cazului Alinei Apostol. Partea română dorește să identifice posibile soluții pentru obținerea acordului final al autorităților chineze, necesar pentru realizarea transferării acesteia.

Condamnată la 13 ani de închisoare, în China

Alina Apostol a fost arestată în anul 2017 în China, unde lucra ca traducătoare. A fost condamnată în 2019 de un tribunal din orașul Quanzhou la 13 ani și 6 luni închisoare pentru participarea la o fraudă cu carduri bancare, în care erau implicați și cetățeni chinezi. Acesta a fost obligată la plata unei amenzi penale și acoperirea despăgubirilor către victime, în solidar cu ceilalți inculpați, scrie Agerpres.

Situația ei a fost adusă în atenția opiniei publice de profesorul Marius Balo, care a petrecut opt ani într-o închisoare din China pentru o presupusă fraudă de 80 de dolari. Bărbatul a acuzat autoritățile române că nu fac demersurile necesare pentru a o aduce acasă, deși acest lucru ar fi posibil conform cooperării internaționale în materie penală.

În martie 2023, Curtea de Apel București a adaptat la legislația română condamnarea pronunțată în China și a dispus transferul femeii pentru a executa în țară 9 ani și 4 luni de închisoare.

Însă, hotărârea instanței române nu obligă autoritățile chineze să aprobe transferul, întrucât România și China nu au un tratat bilateral privind transferul persoanelor condamnate.

Potrivit unor informații apărute în presă, în august 2024, tatăl Alinei ar fi plătit suma de 55.000 de dolari reprezentând amenda penală, dar rămân de achitat despăgubirile dispuse de instanța chineză.