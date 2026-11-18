Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a oferit lui Donald Trump un fotoliu din lemn de stejar bogat decorat cu chihlimbar, supranumit „tronul de chihlimbar”, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de către liderul american. Cadoul a fost înmânat în luna iunie, însă detaliile au ieșit la iveală abia acum în urma unei investigații a presei poloneze.

Cadoul a fost înmânat la Washington în timpul sărbătorilor din 14 iunie pentru ziua de naștere a lui Trump, eveniment care a fost, de asemenea, inclus în cadrul comemorării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Americii, a relatat miercuri agenția de știri poloneză TVN24.

În iunie, Marcin Przydacz, șeful Biroului de Politică Internațională al președintelui polonez, a declarat că Trump va primi două cadouri de la Nawrocki, „unul din partea statului” și unul „mai personal”. Primul dintre acestea a fost o placă de marmură oferită „în numele națiunii poloneze”, destinată arcului de triumf al lui Donald Trump. Cel de-al doilea cadou, oferit personal de Nawrocki, a rămas un mister până în ziua de astăzi.

TVN24 a declarat că „tronul”, un scaun decorat cu detalii de chihlimbar și simboluri americane, a fost realizat de renumitul artist polonez specializat în chihlimbar, Lucjan Myrta. Acesta, contactat de jurnaliști, a declarat că scaunul a fost inițial comandat de fostul președinte polonez, Andrzej Duda, în timpul primului mandat al lui Trump.