Gheorghe Piperea explică de ce crede că Ursula von der Leyen este pe picior de plecare din funcție. Europarlamentarul susține că tensiunile cu Merz și programul SAFE o vor face pe președinta Comisiei Europene să își dea demisia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„E posibil ca programul SAFE să fie anulat”

Invitat la „Marius Tucă Show”, Gheorghe Piperea crede că problemele programului SAFE din România ne fac să uităm problemele europene ale acestui program. Acesta susține că Parlamentul European a dat în judecată Comisia și Consiliul European pentru programul SAFE. Roberta Metsola ar fi reclamat că Parlamentul European ar fi fost ocolit ilegal, ceea ce ar putea duce la anularea programului SAFE.

„Sub impactul acestei problematici interne, noi am uitat de o problematică europeană. Comisia Europeană plus Consiliul Uniunii Europene au fost date în judecată la CJUE de Parlamentul European, prin semnătura Robertei Metsola, care este președinta Parlamentului. Prin programul acesta SAFE, care înseamnă 150 de miliarde de euro, ei au by-pass-at Parlamentul, adică au ocolit în mod ilegal Parlamentul. E posibil ca programul SAFE să fie anulat.”, explică politicianul.

„Părerea mea este că doamna Ursula von der Leyen foarte curând va pleca din funcție”

Piperea precizează că, dacă programul SAFE va fi anulat, Ursula va fi nevoită să plece urgent din funcție. Acesta susține că tensiunile dintre von der Leyen și Merz cresc semnificativ, ceea ce ar putea reprezenta un alt motiv care să grăbească plecarea Ursulei.

„Când se va întâmpla acest lucru, trebuie să dai banii înapoi și să îți depui demisia. Părerea mea este că doamna Ursula von der Leyen foarte curând va pleca din funcție. Problemele pe care le are cu Merz sunt tensionate la maxim, iar în spatele ei nu mai stă decât Macron. Bănuiesc că știi că Macron, în momentul de față, e total ieșit de pe șine. Nu îl mai bagă nimeni în seamă.”, menționează membrul AUR.

„După ce o să câștige Le Pen, se va termina cu această birocrație a Uniunii”

Europarlamentarul spune că alegerile din 2027 din Franța vor fi decisive pentru UE. Acesta consideră că schimbarea președinției în Franța va aduce la putere partidul Lege și Dreptate în Polonia. El crede că natural va urma schimbarea puterii din Germania și apoi se va termina „birocrația UE”.

„În aprilie 2027 sunt alegeri prezidențiale în Franța și momentul de față Marin e la distanță foarte mare de Mélenchon, care e la extrema stângă. Asta înseamnă că nu va mai fi niciun macronist pe acolo. După ce o să câștige Le Pen, o să câștige și partidul Lege și Dreptate în Polonia, după care se schimbă puterea și în Germania și gata, s-a terminat cu această birocrație a Uniunii.”, susține Piperea.

Ce se întâmplă cu programul SAFE?

Programul Safe a fost propus de Comisia Europeană în martie 2025. Acesta prevede acordarea unor împrumuturi de până la 150 de miliarde de euro pentru statele membre pentru investiții în industrai de apărare. Controversa juridică vizează adoptarea programului de către Comisia Europeană, ocolind Parlamentul European. Comisia Europeană a invocat articolul 122 din Tratatul UE, care permite Consiliului să adopte măsuri excepționale fără participarea Parlamentului în calitate de colegiuitor. Roberta Metsola a contestat această procedură. Conducerea Parlamentului consideră că legislativul europea a fost ocolit ilegal și nejustificat.