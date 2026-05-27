Prima pagină » IT&C » Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală

Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală

Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ai putea cheltui peste 200 de euro pe un router high-end Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 7. Va semăna, cu siguranță, cu un „păianjen mecanic”.

În mod normal, poziționezi toate cele 6-8 antene la un unghi „agresiv” de 45 de grade, crezând că este poziția optimă pentru un semnal Wi-Fi puternic, scrie xda-developers.com.

În realitate, prin această configurație nu faci decât să creezi zone „moarte” în camera respectivă.

Antenele Wi-Fi nu transmit semnal ca o lanternă. Ele radiază semnal din lateral, ca o „gogoașă invizibilă”.

Pentru a maximiza puterea semnalului, ai nevoie de o aliniere logică a antenelor.

Antenele Wi-Fi sunt dipoli omnidirecționali care radiază semnal spre exterior, perpendicular pe tija însăși. Înclinarea lor diagonală nu împinge semnalul mai departe; aceasta deformează planurile de transmisie, aruncând prețioasa energie radio în tavan sau podea, mai degrabă decât în ​​dispozitivele tale.

„Anatomia” unei antene Wi-Fi sunt dipoli omnidirecționali, care radiază putere radio într-un cerc (360 grade) perspendicular pe axa în sine, într-o formă de „gogoașă”.

Când îndrepți antena direct spre un dispozitiv, vei avea, de fapt, cel mai prost semnal Wi-Fi posibil.

Poziționarea antenelor, în funcție de gospodărie

Scopul tău este ca dispozitivul să fie perpendicular cu antenele. Modalitatea corectă este să potrivești poziția antenelor cu planul casei și a podelei, însemnând că, pentru fiecare gospodărie, setup-ul este diferit.

Dacă ai o casă cu un singur etaj, de exemplu, un apartament tip hol sau o casă tip ranch, atunci setați toate antenele perfect verticale, adică să fie orientate direct în sus, la un unghi de 90°. Aceasta înseamnă că câmpul orizontal de semnal al gogoșii va fi complet plat pe tot spațiul de locuit, maximizând raza de acțiune de-a lungul pereților.

Pentru cei care au o casă cu mai multe etaje, semnalul Wi-Fi va avea nevoie să „călătorească” sus și jos, în funcție de zona în care este pus router-ul.

Nu îndoi orice antena într-un unghi imposibil! Poziționează una sau două antena perfect verticală pentru etajul unde se află router-ul.

Poziționează o antenă orizontal, paralel cu etajul, podeaua, biroul tău. Orizontal, antena va transmite semnal vertical, iar datele vor „străpunge” tavanul sau etajul, asigurându-ți un internet rapid în toată casa.

Există câteva excepții de la această regulă. De exemplu, dacă aveți sisteme mesh. Nodurile moderne cilindrice mesh nu au tije externe. Rețelele lor sunt codificate fix în carcasa de plastic și sunt preconfigurate vertical de către ingineri pentru a optimiza răspândirea orizontală.

Nu mai cheltui sume mari pe routere

Router-ul tău este un dispozitiv de infrastructură de rețea, nu o recuzită science-fiction.

Unghiulația „agresivă” poate părea interesantă, cel mult, dar sfideză fizica propagării undelor radio.

Alocă 30 de secunde pentru a poziționa cum trebuie antenele, în funcție de nevoile tale și vei avea un internet mai rapid.

Verifică rezultatele cu un test de viteză a internetului, făcut într-o zonă mai izolată din casa ta și vei vedea diferența.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

Recomandarea video

Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
ECONOMIE Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
DECIZIE România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
18:20
România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească

Cele mai noi

Trimite acest link pe