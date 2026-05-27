Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală

Ai putea cheltui peste 200 de euro pe un router high-end Wi-Fi 6 sau Wi-Fi 7. Va semăna, cu siguranță, cu un „păianjen mecanic”.

În mod normal, poziționezi toate cele 6-8 antene la un unghi „agresiv” de 45 de grade, crezând că este poziția optimă pentru un semnal Wi-Fi puternic, scrie xda-developers.com.

În realitate, prin această configurație nu faci decât să creezi zone „moarte” în camera respectivă.

Antenele Wi-Fi nu transmit semnal ca o lanternă. Ele radiază semnal din lateral, ca o „gogoașă invizibilă”.

Pentru a maximiza puterea semnalului, ai nevoie de o aliniere logică a antenelor.

Antenele Wi-Fi sunt dipoli omnidirecționali care radiază semnal spre exterior, perpendicular pe tija însăși. Înclinarea lor diagonală nu împinge semnalul mai departe; aceasta deformează planurile de transmisie, aruncând prețioasa energie radio în tavan sau podea, mai degrabă decât în ​​dispozitivele tale.

„Anatomia” unei antene Wi-Fi sunt dipoli omnidirecționali, care radiază putere radio într-un cerc (360 grade) perspendicular pe axa în sine, într-o formă de „gogoașă”.

Când îndrepți antena direct spre un dispozitiv, vei avea, de fapt, cel mai prost semnal Wi-Fi posibil.

Poziționarea antenelor, în funcție de gospodărie

Scopul tău este ca dispozitivul să fie perpendicular cu antenele. Modalitatea corectă este să potrivești poziția antenelor cu planul casei și a podelei, însemnând că, pentru fiecare gospodărie, setup-ul este diferit.

Dacă ai o casă cu un singur etaj, de exemplu, un apartament tip hol sau o casă tip ranch, atunci setați toate antenele perfect verticale, adică să fie orientate direct în sus, la un unghi de 90°. Aceasta înseamnă că câmpul orizontal de semnal al gogoșii va fi complet plat pe tot spațiul de locuit, maximizând raza de acțiune de-a lungul pereților.

Pentru cei care au o casă cu mai multe etaje, semnalul Wi-Fi va avea nevoie să „călătorească” sus și jos, în funcție de zona în care este pus router-ul.

Nu îndoi orice antena într-un unghi imposibil! Poziționează una sau două antena perfect verticală pentru etajul unde se află router-ul.

Poziționează o antenă orizontal, paralel cu etajul, podeaua, biroul tău. Orizontal, antena va transmite semnal vertical, iar datele vor „străpunge” tavanul sau etajul, asigurându-ți un internet rapid în toată casa.

Există câteva excepții de la această regulă. De exemplu, dacă aveți sisteme mesh. Nodurile moderne cilindrice mesh nu au tije externe. Rețelele lor sunt codificate fix în carcasa de plastic și sunt preconfigurate vertical de către ingineri pentru a optimiza răspândirea orizontală.

Nu mai cheltui sume mari pe routere

Router-ul tău este un dispozitiv de infrastructură de rețea, nu o recuzită science-fiction.

Unghiulația „agresivă” poate părea interesantă, cel mult, dar sfideză fizica propagării undelor radio.

Alocă 30 de secunde pentru a poziționa cum trebuie antenele, în funcție de nevoile tale și vei avea un internet mai rapid.

Verifică rezultatele cu un test de viteză a internetului, făcut într-o zonă mai izolată din casa ta și vei vedea diferența.

