Gadget-ul Google pe care mulți îl credeau „mort” revine în forță cu noi actualizări

Google ar fi rezolvat problema care a afectat numeroase dispozitive de streaming Chromecast din prima generație, în ultimele zile.

Problema făcea ca Chromecast să nu mai poată primi conținut de pe anumite aplicații de streaming pentru smartphone-uri, scrie hdblog.it.

Inițial, utilizatorii au crezut că Google va „îngropa” vechiul Chromecast, un dispozitiv lansat în urmă cu 13 ani.

Compania a rezolvat însă problema și Chromecast va putea fi folosit în continuare de cei care vor să facă streaming de pe dispozitivele lor mobile pe TV.

Săptămâna trecută, utilizatorii s-au plâns că Chromecast-urile lor nu mai sunt detectate de aplicații sau că nu au conexiune cu dispozitivul, dintr-un motiv necunoscut.

Au circulat numeroase teorii în mediul online, inclusiv cea legată de posibila retragere a suportului tehnic pentru Chromecast.

Recent, Netflix a generat controverse după ce a blocat accesul pentru la aplicație pentru unele dispozitivele Chromecast mai vechi.

Google nu a clarificat exact ce s-a întâmplat cu dispozitivul de streaming, dar a precizat că a rezolvat problema.

Chromecast a reprezentat primul pas al Google spre TV, mai exact spre „ecranele mari” din casele noastre.

Totuși, compania s-a concentrat, în anii recenți, pe alte device-uri, cu sistem propriu de operare (Android), independente de Chromecast.

Pe de altă parte, Chromecast rămâne în continuare cea mai ieftină opțiune pentru cei care vor să transforme un televizor obișnuit într-unul Smart.

