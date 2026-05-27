Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt

Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Astfel, scapi de frustrarea generată de imaginea întreruptă a serialului tău preferat de pe platformele de streaming, scrie makeofuse.com.

Funcția se numește Quality of Service (QoS). Cele mai multe routere moderne dispun de așa ceva, dar în general este închisă sau neconfigurată corespunzător.

Când vizionezi un serial pe Netflix, să zicem sau ai un video call sau… te joci Counter Strike 2 în rețea cu prietenii, atunci vei avea nevoie de internet rapid.

Router-ul din casă nu cunoaște diferența. Este doar un dispozitiv care mută datele de la A la B. Fără QoS, dispozitivul va aloca lățime de bandă fără să țină cont de necesitățile aparatului respectiv.

Cum funcționează QoS, de fapt

Gândește-te la lățimea de bandă de internet ca la un drum cu o singură bandă. Fără QoS, fiecare dispozitiv, aplicație, descărcare va avea „drepturi egale” pe acel „drum”.

Când traficul se aglomerează, toată lumea are de pierdut. QoS adaugă un sistem de prioritizare. Unele routere îți permit să prioritizezi chiar tu nevoile, în funcție de smart TV, consolă, PC etc.

Altele îți permit să prioritizezi în funcție de tipul de trafic, astfel că streaming-ul și video call-urile ar putea avea întâietate în fața transferurilor de fișiere sau a navigării web în general.

Astfel, chiar și atunci când rețeaua este foarte aglomerată, experiența de streaming este protejată.

Îți trebuie două minute să setezi QoS

Localizarea funcției QoS depinde de la un dispozitiv la altul. Iată cum accesezi meniul router-ului WiFi pentru a activa acest ajutor.

1. Deschide un browser pe telefon sau laptop și tastează adresa IP a router-ului tău în bara de acces. De obicei, adresa este 192.168.0.1 sau 192.168.1.1.

2. Loghează-te în meniul administrator.

3. Caută secțiunea QoS, Traffic Management, Bandwidth Control sau Advanced Settings. Numele poate varia în funcție de marca router-ului tău.

4. Activează QoS.

5. Dacă router-ul îți permite o prioritizare în funcție de device-uri, alege TV, streaming, consola și bifează High Priority.

6. Dacă prioritizează aplicațiile sau traficul în general, caută categoria de streaming sau media și pune-o pe primul loc în preferințe.

7. Salvează setările și așteaptă puțin ca ele să se actualizeze.

