Prima pagină » Tehnologie » Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt

Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt

Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Cum o activezi, de fapt
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV. Astfel, scapi de frustrarea generată de imaginea întreruptă a serialului tău preferat de pe platformele de streaming, scrie makeofuse.com.

Router-ul tău are o funcție care previne sacadarea imaginii pe smart TV

Funcția se numește Quality of Service (QoS). Cele mai multe routere moderne dispun de așa ceva, dar în general este închisă sau neconfigurată corespunzător.

Când vizionezi un serial pe Netflix, să zicem sau ai un video call sau… te joci Counter Strike 2 în rețea cu prietenii, atunci vei avea nevoie de internet rapid.

Router-ul din casă nu cunoaște diferența. Este doar un dispozitiv care mută datele de la A la B. Fără QoS, dispozitivul va aloca lățime de bandă fără să țină cont de necesitățile aparatului respectiv.

Cum funcționează QoS, de fapt

Gândește-te la lățimea de bandă de internet ca la un drum cu o singură bandă. Fără QoS, fiecare dispozitiv, aplicație, descărcare va avea „drepturi egale” pe acel „drum”.

Când traficul se aglomerează, toată lumea are de pierdut. QoS adaugă un sistem de prioritizare. Unele routere îți permit să prioritizezi chiar tu nevoile, în funcție de smart TV, consolă, PC etc.

Altele îți permit să prioritizezi în funcție de tipul de trafic, astfel că streaming-ul și video call-urile ar putea avea întâietate în fața transferurilor de fișiere sau a navigării web în general.

Astfel, chiar și atunci când rețeaua este foarte aglomerată, experiența de streaming este protejată.

Îți trebuie două minute să setezi QoS

Localizarea funcției QoS depinde de la un dispozitiv la altul. Iată cum accesezi meniul router-ului WiFi pentru a activa acest ajutor.

1. Deschide un browser pe telefon sau laptop și tastează adresa IP a router-ului tău în bara de acces. De obicei, adresa este 192.168.0.1 sau 192.168.1.1.

2. Loghează-te în meniul administrator.

3. Caută secțiunea QoS, Traffic Management, Bandwidth Control sau Advanced Settings. Numele poate varia în funcție de marca router-ului tău.

4. Activează QoS.

5. Dacă router-ul îți permite o prioritizare în funcție de device-uri, alege TV, streaming, consola și bifează High Priority.

6. Dacă prioritizează aplicațiile sau traficul în general, caută categoria de streaming sau media și pune-o pe primul loc în preferințe.

7. Salvează setările și așteaptă puțin ca ele să se actualizeze.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Download our new free desktop app
Digi24
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
România, „jucător” prima dată în istorie la Washington? Expert în diplomație: „Există costuri dacă vrem să ni se audă vocea”
Mediafax
Download our new free desktop app
Click
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
Digi24
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Probleme pentru Ferrari după lansarea Luce. Primul model electric duce la scăderea acțiunilor companiei
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite, înghițit de ape în următorii ani
INEDIT Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
08:00
Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
08:00
Crin Antonescu: „Într-o democrație, puterea vine de la oameni. Să nu uităm niciodată asta”
IMOBILIARE Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
07:59
Cât costă să cumperi o garsonieră în Mamaia Nord, să o mobilezi complet și să o închiriezi în regim hotelier. Cât câștigi într-un an + în cați ani îți scoți investiția
EDUCAȚIE Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
07:55
Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a VI-a continuă, miercuri, cu proba la Matematică și Științe ale naturii
FLASH NEWS UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
07:52
UE pregătește schimbări majore pentru anumite state: dreptul de veto, „arma principală” folosită intens de Viktor Orban, ar putea fi suspendat
METEO Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore
07:38
Se întoarce gerul! Meteorologii Accuweather anunță o scădere dramatică a temperaturilor: de la 32℃ la 4℃, în doar 36 de ore

Cele mai noi

Trimite acest link pe