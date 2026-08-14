Procurorul Bucurică a fugit de polițiști cu arma letală cu glonț pe țeavă în mână. A strigat spre polițist: „Bă, nu trage! Ești om bun”.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Alba Iulia care a decis lăsarea în libertate fără nicio măsură preventivă a magistratului George Bucurică redă în motivarea sa la nivel de secundă momentele filmate de camerele polițiștilor care au încercat imobilizarea acestuia, unul dintre momentele redate fiind acela când magistratul strigă spre polițistul care îl urmărea „bă, nu trage!”.

În documentul oficial anonimizat și eliberat presei se arată în parte motivele pentru care judecătorul care a analizat cazul a decis că nu se impune arestarea magistratului Bucurică.

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Pentru a decide astfel judecătorul a analizat fiecare probă propusă de acuzatori cea mai importantă dintre acestea în optica sa fiind filmările de pe camerele corporale aflate pe polițiștii care au efectuat intervenția, urmărirea și imobilizarea magistratului.

Din cele redate de magistrat în motivarea sa se poate distinge și ceea ce pare a fi un moment critic al urmrării suspectului de către polițiști, respectiv momentul în care magistratul s-ar fi oprit din fuga sa, s-ar fi întors către polițist și moment la care se aude un strigăt disperat al magistratului „Bă, nu trage!”.

Vom reda în continuare pasajele scrie de magistratul Curții de Apel Alba Iulia în motivarea cenzurată remisă de instanță presei.

Cel mai important detaliu al filmării video explicate de magistrat după propria sa percepție este acela că pistolul avut de Bucurică în mână era cu muniție letală și că se pare că era cu glonț pe țeavă. Un alt detaliu care indică gravitatea situației este că arma cu glonț pe țeavă a fost ținută în mână la vedere de magistrat în timp ce a fugit și s-a împidicat.

Persoanele nu ar fi fost deranjate în local

„Astfel, cu o marja de eroare în ceea ce privește redarea exactă a secundelor, judecătorul constată din vizionarea înregistrării video cu dispozitivul bodycam purtat de agentul de poliție C. la data evenimentului din speță, următoarele:

în intervalul 00.00-00.27, deci pe durata a 27 de secunde se surprinde evenimentul de pe terasa localului, unde se observă în imagini mai multe persoane cu un comportament corespunzător participării la o petrecere-de tip club în aer liber, fără a părea deranjate sau speriate, iar pe fundal muzică cu un nivel de sonor destul de ridicat, în imagini apărând și inculpatul, precum și un agent de poliție-îmbrăcat în uniforma distinctivă fără a se înțelege discuția dintre cei doi, cert fiind că inculpatul la minutul 00.19 s-a îndreptat înspre poarta de la ieșirea din local;

la ieșirea din perimetrul terasei localului, în față fiind o parcare, în intervalul 00.28 – 00.30, inculpatul se întoarce ținând ceva în mână, fără a se observa în imagini cu exactitate, apoi se aude, un sunet specific unei pulverizări tip spray, pulverizare îndreptată cel mai probabil sub nivelul înălțimii unde avea montat dispozitivul bodycam agentul de poliție C., după care fuge înspre parcare;”, scrie magistratul în actul oficial citat.

A gazat polițiștii și a vrut să fugă cu mașina

„……………

-intervalul 00.30-00.49 surprinde momentul când agenții de poliție aleargă înspre mașina inculpatului care era deja la volan cu ușile închise încercând să o pornească;

între 00. 51-01.08, se observă mai multe persoane de sex masculin lângă autoturismul inculpatului dintre care una a deschis ușa șoferului aplicând lovituri cu picioarele inculpatului în timp ce o altă persoană ține de ușă astfel încât acesta să nu o poată închide, iar unul dintre agenții de poliție pulverizează în mod constant și cu intensitate spray direct înspre inculpat și în interiorul autoturismului acestuia, timp în care se aude exclamându-se ”Dă-i, dă-i!, dă să-i dau!”, la un moment dat inculpatul reușind să închidă ușa, după care se observă că persoanele adunate în jurul autoturismului îi deschid din nou portiera;

la minutul 01.08 cât timp ușa era larg deschisă, inculpatul a reușit să iasă rapid și dezorientat din autoturism și îndreptându-se în fugă înspre un teren viran din imediata apropiere, în mers încercându-se din nou să i se aplice lovituri și se pulverizează cu spray lacrimogen;

-în momentele imediat următoare, respectiv în intervalul 01.08-01.18, inculpatul în timp ce se îndrepta spre terenul viran cade la trecerea unui șanț urmat de un agent de poliție, observându-se cum și acesta din urmă cade, imediat după inculpat;”, se mai arată în motivarea cenzurată transmisă presei.

„Bă, nu trage! Ești om bun!”

„-la minutul 01.33 inculpatul se oprește cu fața înspre agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam și îi spune ”bă, nu trage!”;

-în intervalul 01.33-05.00 se observă cum inculpatul continuă să fugă într-o zonă de vegetație de cei care îl urmau, nu se poate distinge numărul lor, auzindu-se cum este somat să se oprească ”stai pe loc!, stai pe loc că trag!”, fiind trase și focuri de armă de agenții de poliție, iar la un moment dat când agentul de poliție care purta dispozitivul bodycam s-a apropiat de el se observă că inculpatul are un pistol în mână îndreptat cu țeava spre sol, în unele situații observându-se că mișcă mâna în care ține pistotul, posibil îndreaptă arma și spre grupul de persoane, inculpatul exclamând în repetate rânduri: ”bă, nu trage!, bă nu trage ești om bun!” în cele din urmă fiind imobilizat de mai multe persoane dintre cei care îl urmăreau, timp în care i se aplică lovituri cu pumnii și picioarele în mod repetat, inclusiv după ce a fost poziționat culcat;

-la minutul 5.26 se aud persoanele de față care spun că au reușit să îl deposedeze pe inculpat de pistol;

-la minutul 6.00 în timp ce inculpatul era încătușat și înconjurat de mai multe persoane se aude un foc de armă, despre care persoanele de față afirmă că este vorba despre pistolul inculpatului;

-la minutul 7.00 una dintre persoane, fiind poziționată deasupra inculpatului oferă explicații celorlalți, susținând că el a tras cu pistolul inculpatului, având cartuș pe țeavă, afirmând: ”e al lui, eu am tras că a avut cartuș pe țeavă când l-am dezarmat””, mai scrie magistratul care a decis eliberarea totală a magistratului pistolar.

Liber la „exerciții de comando”

Curtea de Apel Alba Iulia a stablit, luni noapte, 10 august, lăsarea în libertate a procurorul George Bucurică, cel care ar fi gazat cu spary lacrimogen polițiștii veniți să îl liniștescă la un local și care apoi ar fi tras un foc de armă în tentativa sa de a fugi de oamenii legii.

Concret, transmit surse judiciare pentru Gândul, judecătorul de drepturi și libertăți a stabilit respingerea propunerii a arestării preventive a magistratului și nu a luat nicio altă măsură preventivă față de acesta. Potrivit surselor noastre, procurorii au declarat deja contestație care urmează să fie tranșată de instanța supremă.

„Curtea de Apel Alba-Iulia în dosarul nr 525/57/2026

Tip soluție: respinge cererea

Solutia pe scurt: DISPUNE În baza art. 227 alin. 1 Cod procedură penală respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia privind luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul B. R. G. (…) ca neîntemeiată. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului de sub măsura preventivă a re?inerii luată prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 46/78/P/2026 din data de 09.08.2026 ora 23.55, dacă nu este reținut, arestat sau deținut în altă cauză. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 411 lei (conform delegației nr. 18577/10.08.2026) se avansează din fondurile Ministerului de Justiție și rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în ședința camerei de consiliu, azi, data de 10.08.2026, ora 21:43.

Document: Încheiere de dezînvestire 129/2026 10.08.2026”, transmite instanța.

De la ce a pornit totul?

Vă reamintim că un procuror din Caraș-Severin a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de mai multe infracțiuni după ce ar fi intrat într-o discotecă din Hunedoara înarmat. Procurorul avea asupra sa un pistol letal deținut ilegal, un cuțit și un spray lacrimogen.

Procurorii PCA Alba urma să ceară CSM aprobarea pentru solicitarea arestării preventive a magistratului. Propunerea ar viza un mandat de 30 de zile. Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, în dosar ar fi vizat magistratul Radu George Bucurică. Cererea de arestare ar urma să fie analizată de un judecător de la Curtea de Apel Alba Iulia. În seara aceasta, însă, judecătorul a decis să îl lase în libertate, fără măsură.

Incidentul a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, într-o discotecă din Ribița, județul Hunedoara. Procurorul avea asupra sa un pistol letal Walther, de calibrul 9×19 mm. Asupra lui au mai fost găsite un cuțit și un spray iritant-lacrimogen. Permisul de port-armă fusese anulat pe 27 iulie. Potrivit procurorilor, magistratul fusese informat despre anularea permisului pe 6 august. În trecut, el fusese sancționat disciplinar. A fost acuzat și de hărțuire sexuală. Povestea se află pe larg AICI.

Altfel, procurorul a ajuns, azi, cu tricoul rupt în fața judecătorilor. El afirmase că pistolul ar fi fost deținut pentru autoapărare. De asemenea, magistratul a mai susținut că este amenințat de mai mulți ani de „mafia din Banat și mafia resurselor”. Declarațiile se găsesc AICI.