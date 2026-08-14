Rusia a respins oficial propunerea unui armistițiu parțial în Marea Neagră lansată de Turcia pentru a opri atacurile reciproce dintre ruși și ucraineni asupra navelor comerciale și infrastructurii portuare civile, relatează Ukrainskaia Pravda. Ministrul de Externe turc, Hakan Fidan, și oficiali ucraineni au propus un moratoriu militar prin crearea unui coridor maritim sigur pentru transportul de cereale și produse agroalimentare.

Propunerea înaintată de Turcia vine în contextul în care regiunea Mării Negre a devenit extrem de periculoasă pentru navigație, potrivit companiilor de asigurări maritime.

Sondaj Gândul Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică? NU ȘTIU / NU RĂSPUND

NU

DA Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Turcia a cerut săptămâna trecută Rusiei și Ucrainei să ia măsuri pentru a asigura siguranța navelor civile din Marea Neagră, după ce un atac cu drone în apropierea portului Novorossiisk a avariat o navă turcească și a rănit grav trei membri ai echipajului.

Pe 12 august, Ucraina și-a oprit campania intensivă de atacuri cu drone împotriva petrolierelor care utilizează portul Novorossiisk, în urma unei solicitări formulate de vicepreședintele american JD Vance la sfârșitul lunii trecute. Washingtonul a acționat în acest sens din temerea că atacurile ucrainene ar putea destabiliza și mai mult piețele petroliere și ar putea dăuna companiilor americane prin lovirea petrolierelor care transportă țiței din Kazahstan.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că o revenire la vechiul acord al cerealelor din 2022-2023 nu mai este fezabilă. Moscova își justifică refuzul prin acuzații la adresa Ucrainei potrivit cărora aceasta folosește drone maritime pentru „acte de terorism” împotriva navelor rusești în Marea Neagră și Marea Azov.

„Dacă vorbim despre schema unilaterală de tip 2022-2023, mai cunoscută sub numele de Inițiativa pentru Grânele din Marea Neagră, în cadrul căreia Moscova a suspendat ostilitățile în Marea Neagră – sau, mai precis, măsurile de răspuns pentru protejarea infrastructurii portuare și a instalațiilor energetice rusești – atunci revenirea la această opțiune nu are sens. Condiția pentru implementarea acordului a fost luarea unor măsuri reciproce echivalente din partea celeilalte părți, iar acestea pur și simplu nu s-au întâmplat niciodată”, a precizat Zaharova, purtătorul de cuvânt al MAE rus.

Potrivit lui Zaharova, ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat recent presei că propunerile turcești pentru un moratoriu asupra acțiunilor militare la Marea Neagră au fost transmise atât părții ruse, cât și celei ucrainene. Cu toate acestea, spune Zaharova, Rusia nu a primit niciun apel oficial din partea Turciei prin canale oficiale.

Pe de altă parte, ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a susținut în cadrul unui interviu acordat vineri că nici Turcia și nici SUA nu au reacționat la atacurile ucrainene din Marea Neagră asupra navelor civile.

„Dar nu noi am fost cei care am început asta. Când o dronă aparținând forțelor armate ale Ucrainei lovește o navă turcească de transport marfă uscată, un petrolier sau o navă civilă, când aceleași drone atacă în mod repetat infrastructura aparținând Consorțiului Conductei Caspice din Marea Caspică, lovind nave legate direct de companiile americane Chevron și ExxonMobil, nici Turcia, nici Statele Unite nu spun că acțiunile teroriștilor ucraineni sunt inacceptabile”, a spus Lavrov.

În același timp, ministrul Apărării din Rusia a publicat o fotografie cu o dronă de atac pe care scria mențiunea „Ca o ninsoare peste cap”, iar în comunicatul instituției s-a menționat că iarna aceasta ucrainenii vor avea parte de îngheț deoarece bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice vor continua.