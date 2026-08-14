Gheboasă, artist și susținător al PNL, pentru care a făcut o manea electorală în campania pentru prezidențialele din 2024, a avut mai multe ieșiri necontrolate în ultima ediție a emisiunii „Închiși la domiciliu”. Artistul a făcut remarci misogine, a vorbit despre impulsurile sale nervoase și a jignit-o în repetate rânduri pe Iulia SCS, alături de care a parricipat la emisiune.

Gheboasă, susținător PNL, în centrul unui scandal uriaș. Artistul e acuzat de misoginism

Gheboasă și Iulia SCS au acceptat provocarea unei emisiuni cu o miză uriașă. Cei doi au avut șansa de a câștiga 10.000 de euro după 10 zile petrecute împreună, izolați într-un apartament, fără acces la internet și fără să știe cât este ceasul sau dacă afară este zi ori noapte. Cei doi au părăsit însă emisiunea înainte de final, în urma unui conflict spontan.

Ultimul episod al emisiunii „Închiși la domiciliu” a provocat controverse după comportamentul lui Gheboasă. Artistul a avut o serie de reacții nervoase, iar conflictul cu Iulia SCS a escaladat rapid.

Susținătorul PNL a făcut remarci misogine și a recurs la un limbaj jignitor la adresa Iuliei SCS. În timpul episodului, bărbatul a vorbit despre impulsurile sale nervoase și despre faptul că simte nevoia să spargă lucruri atunci când își pierde controlul. Speriată de comportamentul bărbatului, Iulia a început să plângă și a cerut intervenția producției.

Ulterior, Gheboasă a revenit pe rețelele de socializare cu explicații pentru comportamentul său. Artistul a invocat condițiile din cadrul emisiunii: lipsa libertății, a aerului, a țigărilor și a confortului de acasă.

Gheboasă și-a cerut scuze public celor care au asistat la ieșirile sale, însă nu și Iuliei SCS, cea care a fost direct vizată de jigniri.

Gheboasă a făcut o manea pentru Nicolae Ciucă

Gheboasă este cunoscut și pentru legătura sa cu PNL, după ce, în campania electorală din 2024, a lansat o manea prin care îl susținea pe Nicolae Ciucă, candidatul liberal la alegerile prezidențiale.

În videoclip apărea, în colțul din dreapta sus, sigla PNL, alături de numele și sloganul lui Nicolae Ciucă: „General Nicolae Ciucă președinte. Cu onoare și credință în slujba țării”.

Melodia a fost publicată pe canalul de YouTube al lui Gheboasă după încheierea campaniei electorale, în ziua în care candidații nu mai puteau să se promoveze electoral.

Dani Mocanu, un alt manelist care a promovat PNL

Gheboasă nu a fost singurul manelist care a susținut PNL în acea perioadă. O altă manea electorală prin care era promovat Nicolae Ciucă a fost interpretată de Dani Mocanu. Cele două melodii au reprezentat unele dintre cele mai controversate forme de promovare electorală asociate PNL în campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.