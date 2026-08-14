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Niciun român printre persoanele afectate de incendiile din Grecia. MAE pune la dispoziție telefoane de urgență

Niciun român printre persoanele afectate de incendiile din Grecia. MAE pune la dispoziție telefoane de urgență
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Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României la Atena și al Consulatului General al României la Salonic, urmărește situația generată de incendiile de vegetație din Republica Elenă și întreprinde constant demersuri pe lângă autoritățile elene, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la persoanele afectate. Oficialii români nu au, până acum, niciun indiciu referitor la existența vreunui conațional printre cei afectați.

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MAE precizează că, până la acest moment, autoritățile locale nu au notificat misiunea diplomatică sau oficiul consular din Republica Elenă cu privire la existența unor cetățeni români printre persoanele afectate în urma incendiilor.

Ministerul de Externe, mesaje și măsuri pentru românii aflați în Grecia

Potrivit unui comunicat MAE, de asemenea, la nivelul Ambasadei României la Atena nu au fost primite solicitări de asistență consulară în acest context, iar oficiul consular din Salonic a recepționat doar două apeluri pe telefonul de urgență din partea unor cetățeni români pentru obținerea de informații actualizate.

MAE menționează că atât misiunea diplomatică, cât și oficiul consular au publicat pe paginile de socializare mesaje de interes pentru cetățenii români în contextul actual, precum: recomandări de siguranță, harta actualizată a zonelor de risc, publicată de autoritatea elenă competentă, măsurile dispuse pentru persoanele afectate, precum și platforma pusă la dispoziție de autoritățile locale pentru identificarea unor soluții de cazare temporară, în caz de necesitate.

Asistență consulară și telefoane de urgență

Reprezentanţii Ambasadei României la Atena și ai Consulatului General al României la Salonic continuă dialogul cu autorităţile locale şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor şi în funcţie de solicitări.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875 și +30 210 6728879, respectiv al Consulatului General al României la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al ambasadei: +30 6978996222, respectiv al oficiului consular: +30 6906 479076.

Incendiile din nordul Greciei, o zonă preferată de turiștii români

Ieri, turiștii și locuitorii au părăsit satele din regiunea Halkidiki, din nordul Greciei, pe uscat și pe mare, pe măsură ce un incendiu de pădure, alimentat de vânturi puternice, a cuprins case și copaci în apropierea stațiunilor turistice, în plin sezon de vacanță.

Oameni purtând măști de protecție, unii ținând strâns în brațe animalele de companie, s-au îmbarcat în bărci pneumatice și ambarcațiuni în orașul de coastă Siviri. În interiorul țării, focul a carbonizat apartamentele de vacanță și balcoanele acestora cu vedere la mare.

481 de persoane au fost salvate de pe plaja Siviri cu două ambarcațiuni ale Pazei de Coastă, două nave ale Pompierilor, trei bărci de pescuit, ambarcațiuni private și o barcă de mare viteză.

140 de pompieri au fost mobilizați

Peste 140 de pompieri au fost mobilizați pentru a combate flăcările care făceau ravagii de ambele părți ale drumului principal dintre Siviri și orașul Kassandreia. Au fost mobilizate, de asemenea, nouă avioane și șapte elicoptere, a precizat pompierii într-un comunicat publicat pe X. Un pompier a fost rănit, iar traficul a fost oprit.

„Eforturile noastre se concentrează pe stingerea incendiului și pe transportul în condiții de siguranță al persoanelor”, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Giannis Artopios, pentru portalul de știri Protothema.

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