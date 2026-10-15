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Magistrații au respins contestația lui Victor Micula, moștenitorul imperiului Frutti Fresh. Acesta e acuzat că ar fi accesat baza de date a Poliției. Ce pedeapsă a primit

Ruxandra Radulescu
Magistrații au respins contestația lui Victor Micula, moștenitorul imperiului Frutti Fresh. Acesta e acuzat că ar fi accesat baza de date a Poliției. Ce pedeapsă a primit
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Înalta Curte de Casație și Justiție a respins miercuri 14 octombrie calea de atac, depusă de afaceristul Victor Micula, moștenitorul imperiului Frutti Fresh, și polițista Camelia-Maria Erdei, în dosarul în care este acuzat de accesarea ilegală a sistemelor informatice ale Poliției.

Instanța Înaltei Curți de Casație și Justiție a respins cererile lui Victor Micula și ale polițistei Camelia- Maria Erdei ca nefondate și a menținut decizia Curții de Apel Alba Iulia din 26 martie 2026. Hotărârea Înaltei Curți este definitivă, iar cei doi au fost obligați să plătească și câte 300 de lei cheltuieli judiciare către stat.

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Victor Micula, favorizat de mai mulți agenți din cadrul Poliției

Fiul magnatului Viorel Micula a fost acuzat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor că primise informații din bazele de date ale MAI de la polițiști orădeni și fusese lăsat chiar să acceseze personal sistemul informatic al Poliției, cu ajutorul agentei Camelia Erdei.

În aceeași anchetă, alți doi polițiști, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zanca, au fost acuzați că l-au scăpat de sancțiuni după ce a intrat cu bolidul pe strada pietonală Vasile Alecsandri din Oradea.

Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare de Tribunalul Bihor

În septembrie 2025, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Micula la 3 ani și o lună de închisoare cu executare, iar pe cei trei polițiști la pedepse între 2 ani și 8 luni și 3 ani de detenție. În apel, procesul a fost strămutat de la Oradea la Alba Iulia, la cererea lui Micula, care a invocat mediatizarea intensă a cazului.

Curtea de Apel Oradea a schimbat sentința

În mod surprinzător, judecătorii Curții de Apel Oradea au dat o sentință mult mai blândă în cazul lui Victor Micula, pe care l-au condamnat 3 ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 4 ani și obligația de a presta 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Motivarea judecătorilor: Victor Micula a accesat baza de date a Poliției „din plictiseală”

Judecătorii au motivat că tânărul a accesat ilegal sistemele Poliției „de plictiseală”, iar faptele sale au adus doar „o atingere minimă” valorilor protejate de lege, de aceea au considerat că nu este necesară trimiterea acestuia după gratii. Și ceilalți inculpați din dosar au primit pedepse mai ușoare. Polițista Camelia Erdei a primit 2 ani și 8 luni cu suspendare, în timp ce Rengle și Zanca au fost achitați definitiv.

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