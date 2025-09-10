Victor Micula, CONDAMNAT la 3 ani de închisoare cu executare

Victor Micula, fiul miliardarului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. În același dosar, alți trei polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare.

Tribunalul Bihor s-a pronunțat, miercuri, în ce-l privește pe Victor Micula și pe ceilalți trei polițiști care l-au ajutat, Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle, notează ebihoreanul.ro.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație de instigare la acces ilegal la sistem informatic, iar acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție. El a fost condamnat, în schimb, pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, iar instanța a contopit aceste pedepse cu o condamnare anterioară.

În mai 2024, Micula jr. a fost condamnat definitiv la 1 an şi 3 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Concret, afaceristul e acuzat că, în 2019, în timpul unei curse de maşini pe străzile orașului, a tras pe un pod din Oradea cu o puşcă letală semiautomată, „marca UM Sadu (WUM), de calibrul 7,62×39 mm”, luată de la un amic, Cristian Matei, dar şi că după respectivul episod, în decurs de o singură lună, a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro, prin intermediul unui interpus.

Judecătorii au anulat suspendarea în acest caz. Astfel, prin decizia de miercuri la Tribunal, a rezultat o pedeapsă finală de 3 ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru 2 ani.