Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux.

În orașul chinez Hangzhou se află Regent International, o clădire colosală ce adăpostește aproximativ 30.000 de locatari – mai mulți decât populația multor orașe de provincie. Inițial proiectată ca hotel de lux, construcția a fost transformată într-o „cetate verticală” unde viața se desfășoară ca într-o comunitate autonomă.

În interior există supermarketuri, restaurante, săli de fitness, piscine, saloane de înfrumusețare și cafenele de internet, astfel încât rezidenții își pot satisface aproape toate nevoile fără a părăsi clădirea de dimensiuni gigantice.

Viața ideală sau univers distopic?

Cei care locuiesc aici sunt foarte diferiți – de la studenți și antreprenori la muncitori sau influenceri, fiecare alegând acest stil de trai pentru accesibilitate și comoditate. Majoritatea apartamentelor sunt mici și simple, reflectând ideea de locuire practică, însă există și unități mai mari.

Pentru unii, Regent International reprezintă un exemplu futurist de urbanism, o soluție ingenioasă la supraaglomerarea orașelor chineze. Pentru alții, însă, clădirea evocă imaginea unui „stup uman”, unde viața devine impersonală și sufocantă, ca într-o distopie.

Imobilul are 206 metri înălțime și între 36 și 39 de etaje, în funcție de corpul arhitectural privit, scrie Atlas Geografic.

SURSA FOTO: reddit

