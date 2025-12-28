Totul începe cu două persoane, o pătură și două idei foarte diferite despre ce înseamnă o temperatură confortabilă pentru somn. La miezul nopții, unul dintre parteneri este transpirat și îi este cald. Celălalt îngheață. Vă sună cunoscut?

Este știut faptul că multe cupluri poartă discuții nocturne despre pături sau plapume. Temperatura din dormitor și obiceiurile diferite de somn creează tensiuni, iar relația poate fi afectată de somnul de proastă calitate și posibile conflicte. Așadar, nu este de mirare că perechile devin curioase despre „metoda scandinavă de somn, foarte în vogă pe rețelele de socializare.

Ce este metoda scandinavă de somn?

Este o modalitate de a dormi pentru cuplurile care împart același pat. Însă, în loc să împartă aceeași pătură, fiecare are propria pătură sau plapumă, conform Science Alert, citată de Mediafax. Modalitate care le permite cuplurilor să continue să doarmă împreună. În același timp satisface nevoile individuale ale fiecăruia și oferă un echilibru între a dormi împreună și a dormi separat.

Ea este populară în țările scandinave, reflectând preferințele multor cupluri care apreciază atât intimitatea, cât și confortul personal pe durata somnului. Însă, multe cupluri din țări non-scandinave mărturisesc că testarea metodei scandinave le-a schimbat radical modul în care dorm.

Cât e adevăr și cât mit?

Majoritatea cercetărilor privind modul în care cuplurile dorm se concentrează pe factori mai generali. Aceștia includ mediul de somn, temperatura și rutina, însă nu există studii despre „două pături vs. o singură pătură”.

Este dificil să se verifice dacă metoda scandinavă de somn este cu adevărat validă din punct de vedere științific. Cu toate acestea, această metodă are multe aspecte care converg în direcția practicilor sănătoase de somn. Există dovezi rezonabile care sugerează că ea ar putea reduce tulburările de somn cauzate de împărțirea unei pături cu partenerul.

Diferențe de temperatură corporală între parteneri

Trebuie menționat că ceasul intern al corpului gestionează ritmurile zilnice ale temperaturii corporale centrale. Aceasta scade când adormi. Diferitele materiale de pat pot influența somnul, afectând temperatura pielii și a corpului.

Astfel, păturile care sunt prea calde și cresc temperatura corpului pot afecta somnul. Modelele de temperatură corporală pe timp de noapte pot varia în funcție de vârstă, compoziția corpului și hormoni.

Pe de altă parte, persoanele care transpiră mult în timpul somnului preferă țesături ușoare. Persoanele care transpiră puțin tind să prefere țesături mai grele, izolante, care rețin căldura.

Diferențe între femei și bărbați

Diferențele de sex în ceea ce privește temperatura corporală nocturnă pot crea și ele probleme. O persoană tremură de frig, în timp ce cealaltă transpiră sub aceeași pătură.

Mâinile și picioarele femeilor au adesea o temperatură a pielii mai scăzută. Corpul lor acordă prioritate menținerii căldurii organelor interne. În consecință, femeile pot atinge temperatura corporală minimă pe timp de noapte mai devreme decât bărbații. Pe măsură ce îmbătrânesc și trec la menopauză, ele pot avea bufeuri și transpirații nocturne, fenomene care le perturbă des somnul.

Bărbații și femeile au preferințe diferite în ceea ce privește temperatura ideală pentru somn.

Perturbările somnului au influența lor

Dacă suferiți de insomnie, somnul poate fi ușor perturbat de zgomotul sau mișcările partenerului. Poate fi perturbat și de influența partenerului asupra mediului de somn. De exemplu, acesta se uită la televizor sau folosește telefonul sau laptopul în pat.

Partenerele raportează că sunt deranjate mai des de mișcările partenerului lor decât în sens invers.

Așternuturile separate pot ajuta la minimizarea perturbării somnuluil, iar fiecare persoană are propriile așternuturi. S-ar evita și somnul perturbat care apare când o persoană „acaparează pătura”.

Verdictul final

Așadar, pentru cuplurile care au un somn de proastă calitate din cauza nevoilor de confort conflictuale, metoda scandinavă de somn înseamnă o soluție practică. Îți permite să-ți gestionezi microclimatul în funcție de nevoile corpului tău.

Dar dormitul cu o plapumă separată poate îngreuna aranjarea patului. Poate face mai dificile îmbrățișările de la culcare. Dacă nu ai un pat queen-size sau mai mare, ar putea fi dificil să le echilibrezi pe pat.

Deși metoda scandinavă de somn pare promițătoare, cu siguranță nu este o metodă revoluționară. Până când nu vor exista dovezi științifice, ar trebui considerat un „truc practic de igienă a somnului”.

