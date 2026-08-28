În 1952, un cioclu canadian a început să strângă sticlele folosite pentru îmbălsămare. La final, și-a construit o vilă cu cele 500.000 de sticle colectate. Cum arată.

În 1952, un cioclu canadian a început să strângă sticlele folosite pentru îmbălsămare

David H. Brown s-a retras din afacerea cu servicii funerare în 1952, după 35 de ani ca cioclu. A început apoi să strângă sticle goale, pe care le folosea cândva pentru lichidele destinate îmbălsămării.

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Brown a considerat că sticlele pătrate puteau servi la altceva și i-a venit ideea să construiască o casă din ele pe malul Lacului Kootenay din British Columbia, Canada.

A rezultat o vilă cu două etaje, construită din 500.000 de sticle folosite pentru îmbălsămare, de forma unui castel.

Povestea casei ciudate este documentată de SPACES Archives. Sticlele erau cândva pline cu formolul folosit la îmbălsămarea cadavrelor.

Cioclul a colectat aceste recipiente de la prietenii săi de la alte case funerare din vestul Canadei.

La un loc, sticla cântărea 250 de tone. Brown a folosit sticlele ca material de construcții. Potrivit Kootenay Rockies Tourism, bărbatul s-a gândit că recipientele pot avea cu totul altă întrebuințare.

Recipientele erau pătrate, ceea ce permitea aranjarea lor mai ușoară decât sticlele rotunde obișnuite. Arhivele SPACES explică faptul că erau așezate orizontal, iar gurile și gâturile lor erau îndreptate spre interior. Fundul lor pătrat forma suprafața exterioară a casei.

Casa are și o fântână a dorințelor

Între gâturile sticlelor erau prinse șipci de lemn pentru a menține aranjamentul la locul său, în timp ce scândurile de cedru formau pereții interiori, iar clădirea era, prin urmare, mai mult decât o colecție de sticle încorporate în beton. Brown a dezvoltat o structură în jurul sticlei și a încorporat-o în pereții înșiși.

Colecția de sticle a devenit o casă de 1200 de metri pătrați. Clădirea finalizată măsura aproximativ 48 de picioare lungime și 24 de picioare lățime, cu o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Arhivele SPACES înregistrează șase camere rotunde, inclusiv o bucătărie completă, două dormitoare și un șemineu.

Avea două etaje, iar pereții erau realizați din sute de mii de sticle de sticlă, în timp ce fațada avea creneluri care semănau cu marginile superioare ale unui zid de castel. Proprietatea din jur a devenit, de asemenea, parte din proiectul mai amplu al lui Brown. O fântână a dorințelor, o roată de apă, un pod, ziduri de piatră și alte structuri mai mici au fost adăugate pe teren. Kootenay Rockies Tourism descrie, de asemenea, un pod din sticle de sticlă și o potecă care duce spre malul lacului.

Brown și soția sa intenționaseră inițial să folosească clădirea ca reședință privată, iar acest lucru s-a schimbat pe măsură ce oamenii care călătoreau de-a lungul autostrăzii 3A lângă Boswell au început să se oprească pentru a ovedea. Arhivele SPACES spun că familia Brown a decis în cele din urmă să deschidă proprietatea pentru vizitatori, mai degrabă decât să o păstreze exclusiv ca locuință.

Se află lângă lacul Kootenay, la sud de Boswell, în sud-estul provinciei British Columbia. Casa rămâne unul dintre cele mai neobișnuite exemple de arhitectură reutilizată din regiune, datorită amplorii colecției lui Brown și sursei specifice a containerelor.

Construcția este încă în picioare, 70 de ani mai târziu

Casa din Sticlă există încă la adresa 11341 Highway 3A, la 70 de ani de la construcție. Structura încă mai rezistă, vila fiind o atracție turistică a zonei.

Este deschisă pentru tururi plătite, șapte zile pe săptămână, între lunile mai și octombrie. Potrivit descrierii, vila este construită din peste 500.000 de sticle pentru lichide de îmbălsămare și se află în apropiere de Boswell.

În concluzie, totul a început în 1952, când un fost cioclu a încercat să găsească altă utilizare pentru recipientele goale din casa funerară, construind o casă atipică. Astăzi, șoferii încă se mai opresc să admire structura bizară și fostele sticle de formol pe care Brown le-a transformat în pereți.