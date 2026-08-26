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Cum se desparte corect în silabe cuvântul „înjunghiat”. Care este greșeala pe care mulți români o fac

Cum se desparte corect în silabe cuvântul „înjunghiat”. Care este greșeala pe care mulți români o fac
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Cum se desparte corect în silabe cuvântul „înjunghiat”. Care este greșeala pe care mulți români o fac.

Cum se desparte corect în silabe cuvântul „înjunghiat”

Varianta corectă este, desigur, „în-jun-ghi-at” (4 silabe).

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Mulți români fac o greșeală gramaticală și despart cuvântul în doar trei silabe (în-jun-ghiat).

Ei consideră secvența finală „-iat” ca pe o singură silabă cu diftong.

Secvența „-ia” este în hiat: sunetul „i” și vocala „a” fac parte din silabe diferite (-ghi-at), nu din aceeași silabă.

Literele „g”, „h” și „i” formează un singur sunet consonant (consoala muiată [g’]) atunci când sunt urmate de o vocală în aceeași silabă.

Totuși, aici „i” funcționează ca vocală de sine stătătoare și formează propria silabă, urmată de hiatul cu „a”.

Accentul cade pe vocala „a” (în-jun-ghi-Át), ceea ce separă clar pronunția lui „i” de „a”.

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