Frații Tate rămân în arest la Miami. Judecătoarea nu a decis eliberarea lor pe cauțiune. Tristan se plânge că a slăbit 6 kilograme în închisoare

Frații Tate rămân în arest federal la Miami, după o audiere de aproximativ opt ore încheiată fără o decizie privind cauțiunea. Cei doi influenceri sunt vizați de o cerere de extrădare în Regatul Unit, unde sunt acuzați de infracțiuni foarte grave, riscând inclusiv detenția pe viață.

Andrew și Tristan Tate rămân, pentru moment, în detenție federală la Miami, după ce o audiere maraton privind cererea lor de eliberare pe cauțiune s-a încheiat fără ca judecătoarea Lauren Louis să pronunțe o decizie.

Audierea de joi a durat aproximativ opt ore, însă magistrata federală nu a soluționat solicitarea celor doi frați de a fi puși în libertate pe durata procedurii de extrădare cerute de Regatul Unit, relatează Reuters.

Frații Tate se află într-un centru federal de detenție din Miami din 18 iulie, iar în lipsa unei hotărâri favorabile privind cauțiunea vor rămâne în custodia autorităților americane. Nici următoarea audiere privind extrădarea nu are, deocamdată, o dată stabilită.

Autoritățile britanice au termen până la 16 septembrie pentru a transmite instanței din Florida documentele pe care își fundamentează cererea de extrădare.

Andrew și Tristan Tate au dublă cetățenie, americană și britanică, iar justiția din Regatul Unit îi caută pentru a răspunde în fața a aproape 60 de acuzații, între care viol, trafic de persoane, exploatare sexuală și infracțiuni legate de pornografie.

Cei doi resping acuzațiile formulate împotriva lor.

Andrew și Tristan Tate, deveniți cunoscuți la nivel internațional prin activitatea lor online și prin prezența în așa-numita „manosferă”, au cerut instanței americane să le permită să rămână în libertate cât timp se desfășoară procedura de extrădare.

Avocații lor au contestat inclusiv condițiile în care cei doi sunt ținuți în detenție.

Tristan Tate spune că a slăbit aproape șase kilograme în detenție

Condițiile din centrul federal de detenție au devenit, între timp, o altă temă invocată de apărare.

Potrivit New York Post, avocatul fraților Tate, Joe McBride, a făcut publică o notă scrisă de Tristan Tate, datată 19 august, în care acesta se plânge de accesul limitat la anumite produse alimentare disponibile prin magazinul penitenciarului.

„Ce-i asta, «trick or treat»?”, a scris Tristan Tate în nota făcută publică de avocatul său, Joe McBride.

Tristan Tate susține că a pierdut aproximativ 13 pounds, adică aproape șase kilograme, de când se află în detenție. Potrivit avocatului, și Andrew Tate ar fi slăbit în această perioadă, cu aproximativ 8 pounds, echivalentul a 3,6 kilograme.

Nemulțumirile legate de condițiile de detenție vin în contextul în care apărarea încearcă să convingă instanța că cei doi pot fi eliberați în condiții stricte, fără să existe un risc semnificativ ca aceștia să se sustragă procedurilor judiciare.

Dosarul din România, folosit de apărare în disputa privind riscul de fugă

România ocupă un loc important în argumentația avocaților fraților Tate în fața instanței americane. Apărarea susține că modul în care Andrew și Tristan Tate s-au comportat în timpul procedurilor judiciare desfășurate în România ar demonstra că cei doi sunt capabili să respecte restricțiile impuse de autorități.

Frații Tate au fost supuși unor măsuri judiciare în România în dosarul în care procurorii îi acuză că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale.

Potrivit argumentelor prezentate de apărare, cei doi au respectat restricțiile judiciare care le-au fost impuse în România, iar acest comportament ar trebui luat în considerare de judecătoarea federală Lauren Louis atunci când evaluează posibilitatea eliberării pe cauțiune și riscul ca frații să fugă.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, sunt implicați în proceduri judiciare desfășurate în mai multe jurisdicții.

Cei doi au negat în mod repetat acuzațiile care le sunt aduse și au susținut că unele dintre declarațiile controversate care le-au alimentat notorietatea publică au fost scoase din context sau tratate drept afirmații serioase, deși, potrivit lor, ar fi fost făcute în glumă.