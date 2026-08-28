Prima pagină » Actualitate » Unde se fierbe porumbul care se vinde pe plajă. Condiții greu de imaginat găsite de inspectorii ANPC

Unde se fierbe porumbul care se vinde pe plajă. Condiții greu de imaginat găsite de inspectorii ANPC

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un control de amploare desfășurat pe litoral a scos la iveală condiții greu de imaginat în spațiile în care erau pregătite alimentele vândute turiștilor pe plajă. Autoritățile îi avertizează în special pe părinți să nu cumpere porumb fiert, produse de patiserie, gogoși, covrigi sau alte alimente de la comercianții ambulanți.

Vezi galeria foto
13 poze

De o mizerie de nedescris” – Unde se preparau, de fapt, gogoșile și porumbul vândute turiștilor

Acțiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și desfășurată împreună cu reprezentanții mai multor instituții, a vizat atât comerțul ambulant de pe plaje, cât și spațiile improvizate în care erau preparate și depozitate produsele, informează constanta.info.

„Ceea ce am găsit depășește cu mult puterea de închipuire”, au transmis reprezentanții autorităților, care au descris condițiile identificate drept profund insalubre și periculoase pentru sănătatea consumatorilor.

Fotografiile realizate în timpul verificărilor surprind adevărate bucătării improvizate, amenajate în spații necorespunzătoare, cu pereți nefinisați, pardoseli murdare, instalații electrice aparente și echipamente utilizate fără condiții adecvate de igienizare.

Produsele erau păstrate în tăvi descoperite, pe mese improvizate și în apropierea sacilor și recipientelor pentru deșeuri. Inspectorii au găsit produse de patiserie pregătite pentru comercializare, ustensile înnegrite, recipiente murdare și suprafețe vizibil neigienizate.

O situație deosebit de îngrijorătoare a fost descoperită în cazul porumbului. Cantități mari erau depozitate în lăzi, saci și plase, direct pe pardoseală. Într-un alt spațiu improvizat, porumbul era fiert într-un vas amplasat într-o curte în care se aflau materiale de construcție, obiecte depozitate la întâmplare și chiar rufe puse la uscat.

În astfel de condiții, nu există garanții privind apa utilizată, igiena ustensilelor, temperaturile de păstrare, proveniența ingredientelor sau protejarea alimentelor împotriva contaminării.

Pericolul este cu atât mai mare în cazul copiilor, pentru care părinții cumpără frecvent de pe plajă porumb fiert, gogoși, covrigi și alte produse alimentare. Faptul că un aliment arată bine sau este servit cald nu înseamnă că acesta este și sigur pentru consum.

Cumpărătorii nu pot verifica unde a fost preparat produsul, de unde provin ingredientele, în ce condiții a fost transportat și cât timp a fost păstrat la temperaturi ridicate, specifice sezonului estival.

„Un adevărat atentat la sănătatea publică, încurajat, din păcate, și de părinții care cumpără pentru cei mici produse despre care nu știu unde, cum și în ce condiții au fost preparate”, a declarat Horia Constantinescu.

În urma controalelor, câteva sute de kilograme de produse alimentare au fost retrase de la comercializare. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și identificarea persoanelor responsabile.

Autoritățile susțin că acțiunea reprezintă un prim pas în combaterea comerțului ambulant de pe litoral, fenomen care poate pune în pericol sănătatea turiștilor și afecta imaginea stațiunilor românești.

Totodată, autoritățile reamintesc că vânzarea ambulantă pe plajă este interzisă. Operatorii sectoarelor de plajă au obligația de a lua măsuri pentru a împiedica desfășurarea comerțului neautorizat în zonele pe care le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe inclusiv asupra avizului emis de Ministerul Turismului.

Pentru turiști, recomandarea este simplă: alimentele ar trebui cumpărate numai din unități autorizate, unde pot fi verificate proveniența produselor, condițiile de preparare și respectarea normelor de igienă.

Sursa foto: constanta.info

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ATAC Incident grav în Marea Neagră: o navă a fost lovită în zona economică a României și s-a scufundat. Ce s-a întâmplat cu cei 12 marinari aflați la bord
07:29
Incident grav în Marea Neagră: o navă a fost lovită în zona economică a României și s-a scufundat. Ce s-a întâmplat cu cei 12 marinari aflați la bord
ACTUALITATE 28 August, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 61 de ani, Jason Priestley 57. David Fincher face 64 de ani
07:15
28 August, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 61 de ani, Jason Priestley 57. David Fincher face 64 de ani
EXCLUSIV Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
06:00
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu și-a intrat în rol de șefă PNL. A avut prima ședință cu liberalii din Sectorul 4
23:46
Oana Gheorghiu și-a intrat în rol de șefă PNL. A avut prima ședință cu liberalii din Sectorul 4
SCANDALOS Radu Miruță se laudă cu autostrada construită de alții. Fără niciun merit, și-a luat lavaliera și camera și s-a dus să se filmeze pe tronsonul inaugurat
23:22
Radu Miruță se laudă cu autostrada construită de alții. Fără niciun merit, și-a luat lavaliera și camera și s-a dus să se filmeze pe tronsonul inaugurat
REACȚIE Petrișor Peiu, avertisment pentru AUR: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Ce spune senatorul AUR despre strategia PSD
23:11
Petrișor Peiu, avertisment pentru AUR: „Nu e normal să avem negocieri prin subsoluri, prin păduri”. Ce spune senatorul AUR despre strategia PSD
Mediafax
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Mănăstirea care „atârnă” la 1.200 de metri altitudine. Ce spun legendele despre acest lăcaș de cult?
EXCLUSIV Dan Dungaciu avertisment dur despre războiul din Ucraina. „Ucrainenii vor să tragă NATO în război/ Doar interesele lor contează”
08:00
Dan Dungaciu avertisment dur despre războiul din Ucraina. „Ucrainenii vor să tragă NATO în război/ Doar interesele lor contează”
EXCLUSIV Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
05:00
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
FLASH NEWS UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
22:56
UEFA pregătește o plângere penală împotriva șefului FIFA, Gianni Infantino. Planul controversat de finanțare a Cupei Mondiale, în centrul anchetei
NEWS ALERT Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
22:50
Nicușor Dan desființează articolul Recorder și spune că nu are motive să-l demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am văzut un articol de presă care are un titlu nejustificat de conținut”
VIDEO Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
22:43
Zelenski le-a vorbit în română moldovenilor, de Ziua Independenței Republicii Moldova. Mesajul transmis de la Chișinău
FLASH NEWS Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță
22:43
Singura fabrică mare de electrocasnice din țară vrea să producă drone și componente pentru apărare. Ce solicită într-o scrisoare către Radu Miruță

Cele mai noi

Trimite acest link pe