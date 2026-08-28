Un control de amploare desfășurat pe litoral a scos la iveală condiții greu de imaginat în spațiile în care erau pregătite alimentele vândute turiștilor pe plajă. Autoritățile îi avertizează în special pe părinți să nu cumpere porumb fiert, produse de patiserie, gogoși, covrigi sau alte alimente de la comercianții ambulanți.

De o mizerie de nedescris” – Unde se preparau, de fapt, gogoșile și porumbul vândute turiștilor

Acțiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și desfășurată împreună cu reprezentanții mai multor instituții, a vizat atât comerțul ambulant de pe plaje, cât și spațiile improvizate în care erau preparate și depozitate produsele, informează constanta.info.

„Ceea ce am găsit depășește cu mult puterea de închipuire”, au transmis reprezentanții autorităților, care au descris condițiile identificate drept profund insalubre și periculoase pentru sănătatea consumatorilor.

Fotografiile realizate în timpul verificărilor surprind adevărate bucătării improvizate, amenajate în spații necorespunzătoare, cu pereți nefinisați, pardoseli murdare, instalații electrice aparente și echipamente utilizate fără condiții adecvate de igienizare.

Produsele erau păstrate în tăvi descoperite, pe mese improvizate și în apropierea sacilor și recipientelor pentru deșeuri. Inspectorii au găsit produse de patiserie pregătite pentru comercializare, ustensile înnegrite, recipiente murdare și suprafețe vizibil neigienizate.

O situație deosebit de îngrijorătoare a fost descoperită în cazul porumbului. Cantități mari erau depozitate în lăzi, saci și plase, direct pe pardoseală. Într-un alt spațiu improvizat, porumbul era fiert într-un vas amplasat într-o curte în care se aflau materiale de construcție, obiecte depozitate la întâmplare și chiar rufe puse la uscat.

În astfel de condiții, nu există garanții privind apa utilizată, igiena ustensilelor, temperaturile de păstrare, proveniența ingredientelor sau protejarea alimentelor împotriva contaminării.

Pericolul este cu atât mai mare în cazul copiilor, pentru care părinții cumpără frecvent de pe plajă porumb fiert, gogoși, covrigi și alte produse alimentare. Faptul că un aliment arată bine sau este servit cald nu înseamnă că acesta este și sigur pentru consum.

Cumpărătorii nu pot verifica unde a fost preparat produsul, de unde provin ingredientele, în ce condiții a fost transportat și cât timp a fost păstrat la temperaturi ridicate, specifice sezonului estival.

„Un adevărat atentat la sănătatea publică, încurajat, din păcate, și de părinții care cumpără pentru cei mici produse despre care nu știu unde, cum și în ce condiții au fost preparate”, a declarat Horia Constantinescu.

În urma controalelor, câteva sute de kilograme de produse alimentare au fost retrase de la comercializare. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și identificarea persoanelor responsabile.

Autoritățile susțin că acțiunea reprezintă un prim pas în combaterea comerțului ambulant de pe litoral, fenomen care poate pune în pericol sănătatea turiștilor și afecta imaginea stațiunilor românești.

Totodată, autoritățile reamintesc că vânzarea ambulantă pe plajă este interzisă. Operatorii sectoarelor de plajă au obligația de a lua măsuri pentru a împiedica desfășurarea comerțului neautorizat în zonele pe care le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate avea consecințe inclusiv asupra avizului emis de Ministerul Turismului.

Pentru turiști, recomandarea este simplă: alimentele ar trebui cumpărate numai din unități autorizate, unde pot fi verificate proveniența produselor, condițiile de preparare și respectarea normelor de igienă.

Sursa foto: constanta.info