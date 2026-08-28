Liderul AUR, George Simion, lansează un atac dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Într-un mesaj video publicat pe Facebook cu puțin înainte de miezul nopții de joi spre vineri, Simion le transmite românilor că este momentul să se trezească și să nu se mai lase manipulați.

În postarea de pe rețelele sociale, liderul AUR le vorbește direct românilor care au votat cu Nicușor Dan și susține că aceștia ar fi fost convinși să îl aleagă pentru că li s-a prezentat o imagine a unui politician ”onest, proeuropean”.

”Cine l-a făcut președinte pe Nicușor Dan? Nu Pahonțu?”, a scris Simion în descrierea unui clipului video publicat pe Facebook cu puțin înainte de miezul nopții.

”Ați aflat că votul vostru pentru Nicușor Dan a fost unul total greșit? V-au încolonat la secțiile de vot să votați cu matematicianul, onestul proeuropeanul. Să știți că Pahonțu era securist demult, și Coldea, și Kovesi. Au anulat alegerile și voi i-ați susținut, ați aplaudat, pentru că a fost interferență. Nu a fost interferență. Au fost surori și frați de-ai voștri sătui de Pahnoți, de Coldea, de toți”, a spus George Simion.

”Nu îi mai ascultați pe cei care vă manipulează”

George Simion a vorbit și despre premierul interimar, acuzându-l pe Ilie Bolojan că nu ar fi dispus să promoveze unele dintre măsurile susținute de AUR.

”V-ați încolonat acum în spatele lui Bolojan. La fel cum înainte v-au încolonat în spatele lui Nicușor și înainte în spatele lui Iohannis și după aceea ați fost dezamagiți. Să fiți dezamagiți și de Bolojan care nu vrea 300 de parlamentari, nu vrea o reorganizare administrativă substanțială.

O să vă arate în continuare domnii de la Recorder vinovații. Toți care au această agendă împotriva noastră, lovesc, de fapt, în alegătorii noștri care sunt frații și surorile voastre. Pentru numele lui Dumnezeu, înțelegeți că ați greșit, nu îi mai ascultați pe cei care vă manipulează”, a mai spus George Simion.

George Simion: ”Nu vreau să râd de voi pentru felul în care vi l-au plasat pe Nicușor Dan”

Liderul AUR își încheie mesajul într-o notă de apel la mobilizare politică și susține că scopul său nu este să îi ironizeze pe cei care au ales un alt candidat, ci să îi convingă să își schimbe opțiunea și să ”lupte împreună”.

”La butoanele celor care vă manipulează au stat Pahonțu, despre care știau tot trecutul lui, a stat Coldea, despre care știau tot trecutul lui. Și acum vin Recorder, Declic, ONG-uri supărate că le cerem puțină transparență, să ne spună cine donează la acele ONG-uri, că cerem lucruri normale, pe care le-ați susține și voi dacă nu v-ar spune că cei de la AUR sunt dușmanii voștri. Nu suntem noi dusșmanii voștri. Suntem frații și surorile voastre. Nu vreau să râd de voi pentru felul în care vi l-au plasat pe Nicușor Dan, vreau să vă zic treziți-vă și hai să luptăm împreună”, a încheiat liderul AUR.