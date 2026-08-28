Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 28 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Shania Twain este o cântăreață și compozitoare canadiană, cunoscută în special pentru muzica country-pop. S-a născut pe 28 august 1965, în Windsor, Ontario, Canada, și a crescut în orașul Timmins. Cariera sa a cunoscut un succes uriaș în anii 1990, odată cu lansarea albumului “The Woman in Me”. În 1997, a lansat albumul “Come On Over”, care a devenit unul dintre cele mai bine vândute albume din istorie. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără You’re Still the One, Man! I Feel Like a Woman! și That Don’t Impress Me Much. Este singura interpretă care a reușit să obțină trei discuri de diamant în Statele Unite, o performanță care evidențiază succesul extraordinar al carierei sale. De asemenea, este considerată al doilea cel mai de succes artist canadian, după Celine Dion. De-a lungul carierei, Shania Twain a primit numeroase premii, inclusiv Grammy, și a contribuit la popularizarea muzicii country în întreaga lume. Prin talentul, vocea și energia sa, ea a devenit una dintre cele mai apreciate cântărețe din muzica modernă.

Jason Priestley, născut pe 28 august 1969, în Vancouver, Canada, este un actor, regizor și producător canadian. A început să joace în reclame și seriale de televiziune încă din adolescență. În 1990, a primit rolul care avea să îi aducă faima internațională, interpretându-l pe Brandon Walsh în Beverly Hills, 90210. Personajul său a devenit foarte apreciat de public, iar serialul s-a bucurat de un succes important. Pe lângă actorie, Jason Priestley s-a implicat și în regie și producție. A regizat mai multe episoade de televiziune și a jucat în numeroase filme și seriale, printre care Call Me Fitz, Private Eyes și Wild Cards. Este pasionat și de automobilism, participând în trecut la competiții de curse auto. În anul 2002, a suferit un accident grav în timpul unei curse de mașini, dar și-a continuat ulterior activitatea profesională. Prin cariera sa de peste trei decenii, Jason Priestley a reușit să se remarce atât în fața camerelor de filmat, cât și în spatele lor.

David Fincher este un cunoscut regizor și producător american, apreciat pentru filmele sale cu atmosferă întunecată, personaje complexe și povești pline de suspans. Născut pe 28 august 1962, în Denver, Colorado, Statele Unite, el și-a început cariera lucrând în industria publicitară și în producția de videoclipuri muzicale. A regizat videoclipuri pentru artiști celebri, precum Madonna, înainte de a se dedica cinematografiei. Printre cele mai cunoscute filme regizate de el se numără Se7en (1995), Fight Club (1999), Zodiac (2007), The Social Network (2010) și Gone Girl (2014). Filmul The Social Network, despre începuturile Facebook, i-a adus o nominalizare la premiul Oscar pentru regie. David Fincher este cunoscut pentru atenția deosebită acordată detaliilor, imaginilor și atmosferei filmelor sale. Stilul său original și modul în care construiește povești psihologice l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați regizori ai cinematografiei contemporane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1749: Johann Wolfgang von Goethe 🇩🇪✒️ ilustru gânditor și om de știință, una dintre cele mai de seamă personalități ale culturii universale

🎂1864: Dumitru Stratilescu 🇷🇴✯ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1878: George Hoyt Whipple 🇺🇸🩺 împreună cu George Richards Minot și William Parry Murphy, a primit Premiul Nobel pentru Medicină pentru descoperiri privind tratamentul ficatului în caz de anemie

🎂1916: Jack Vance 🇺🇸✒️ A primit Premiul Edgar pentru cel mai bun roman de suspans primul în 1961 pentru The Man in Cage. New York Times Magazine îl descrie în 2009 pe Vance ca fiind una dintre vocile literaturii americane cele mai distinse și subevaluate

🎂1949: Charles Rocket 🇺🇸🎬 Dumb and Dumber (1994)

🎂1957: Daniel Stern 🇺🇸🎬 Home Alone (1990), Home Alone 2: Lost in New York (1992)

🎂1959: Brian Thompson 🇺🇸🎬 Cobra (1986), Lionheart (1990), Hired to Kill (1990), The Order (2001)

🎂1962: David Fincher 🇺🇸🎥 Alien 3, The Game, Se7en, Fight Club, Panic Room, Zodiac, The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, Mank, The Killer

🎂1965: Shania Twain 🇨🇦🎤 singura interpretă care a reușit să obțină trei discuri de diamant în S.U.A. și se clasează pe locul secund în topul celor mai de succes artiști canadieni, prima fiind Celine Dion

🎂1969: Jack Black 🇺🇸🎬🎤 comediant și solist al formației Tenacious D

🎂1969: Jason Priestley 🇨🇦🇺🇸🎬 Brandon Walsh din serialul Beverly Hills, 90210

🎂1982: Thiago Motta 🇧🇷🇮🇹⚽️ a jucat pe post de mijlocaș la echipe ca PSG, Barcelona și Inter Milano

🎂1982: LeAnn Rimes 🇺🇸🎬🎤 Can’t Fight the Moonlight (coloana sonora a filmului Coyote Ugly, 2000) i-a adus lui LeAnn Rimes un Blockbuster Entertainment Award, ajungand pe locul 11 ​​în SUA și a devenit cel mai de succes single pe 2001, în Australia

🎂1983: Alfonso Herrera 🇲🇽🎬🎤 cunoscut pentru rolurile sale din telenovelele mexicane. Este de asemenea membrul grupului RBD, alături de Anahi, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Dulce Maria și Christian Chavez

Decese 🕯

🕯️1917: Calistrat Hogaș 🇷🇴✒️ prozator

🕯️1917: Anton Naum 🇷🇴✒️ poet junimist, profesor universitar al universității ieșene, membru titular (din 1893) al Academiei Române

🕯️1951: Robert Walker 🇺🇸🎬 A decedat la doar 32 de ani, la scurt timp după ce a finalizat filmările la Alfred Hitchcock’s Strangers on a Train (1951), din cauza amestecului accidental de barbiturice și alcool

🕯️1981: Béla Guttmann 🇭🇺⚽️ cunoscut pentru activitatea sa de antrenor, conducând echipe ca AC Milan, São Paulo FC, FC Porto, Benfica, C.A. Peñarol și Maccabi București

🕯️2020: Chadwick Boseman 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea lui Black Panther în Universul Marvel Cinematic (2016). A murit la de 43 de ani, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon

Calendar 🗒️

🗒️1789: Astronomul german William Herschel a descoperit un nou satelit al planetei Saturn, Enceladus

🗒️1804: Un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După aceasta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului

🗒️1862: Războiul Civil American: Începe A doua bătălie de pe Bull Run terminată după două zile cu victoria Confederației

🗒️1898: Farmacistul american Caleb Bradham redenumește Brad’s Drink, băutura pe care a inventat-o, în Pepsi-Cola, alăturând cuvintele „dyspepsia” și „cola”, sugerând un beneficiu digestiv

🗒️1916: Germania declară război României

🗒️1916: Italia declară război Germaniei

🗒️1922: Prima reclamă de radio a fost difuzată de postul de radio „WEAF”, din New York

🗒️1924: A început Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din RSS Georgiană

🗒️1929: Experimentarea cabinei catapultabile (scaunul ejectabil) de avion construită în premieră de românul Anastasie Dragomir. Evenimentul a avut loc pe aeroportul Orly, Paris.Prima punerea în practică a invenţiei a fost un succes total, numele românului ajungând cunoscut în toată lumea aviaţiei

🗒️1941: Peste 600.000 de germani sunt deportați de către Stalin către Siberia și Kazahstan

🗒️1963: De pe treptele Monumentului Lincoln din Washington, DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream

🗒️1993: Sonda spațială Galileo trece pe lângă asteroidul Ida la o distanță de 10.500 km și trimite imagini înapoi pe Pământ. Este descoperit pentru prima dată un satelit al unui asteroid și i se dă numele de Dactyl

🗒️1996: Charles, Prinț de Wales și Diana, Prințesă de Wales, divorțează

🗒️2014: Recep Tayyip Erdogan devine al 12 lea președinte al Turciei