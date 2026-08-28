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Canada îl sfidează pe Trump, care a redenumit Lacul Ontario: „Acesta este numele de peste 400 de ani și așa rămâne pentru totdeauna”

Canada îl sfidează pe Trump, care a redenumit Lacul Ontario: „Acesta este numele de peste 400 de ani și așa rămâne pentru totdeauna”
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Premierul canadian Mark Carney respinge decretul lui Donald Trump privind redenumirea Lacului Ontario în „Lacul America”. Liderul de la Ottawa spune că numele lacului are o istorie de peste 400 de ani și va rămâne în continuare așa. 

Mark Carney i-a răspuns ferm președintelui Donald Trump, după ce liderul de la Casa Albă a semnat un decret prin care, potrivit administrației sale, Lacul Ontario este redenumit „Lacul America”, potrivit NDTV.

Mark Carney - Foto: Profimedia images

Mark Carney – Foto: Profimedia images

Dincolo de disputa aparent simbolică asupra numelui unuia dintre Marile Lacuri, schimbul de replici intervine într-un moment de tensiune puternică între Canada și Statele Unite, cele două țări fiind implicate într-o confruntare comercială marcată de taxe vamale și măsuri de retorsiune.

Carney a transmis că, din perspectiva Canadei, numele lacului nu este negociabil. Potrivit lui Carney, numele Lacului Ontario este folosit de peste patru secole, fiind anterior atât apariției Canadei în forma sa confederală, cât și independenței Statelor Unite.

Numele lacului „datează de mai bine de 400 de ani, cu mult înainte de Confederația Canadiană și de Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii”, a subliniat Mark Carney, premierul Canadei.

„Știm că Statele Unite sunt pe cale să se schimbe. Relațiile lor comerciale, politica lor externă, monumentele lor naționale, hidronimele lor”, dar „canadiencele și canadienii știu, de asemenea, că lucrurile trebuie numite pe numele lor, iar acest lac se numește Lacul Ontario – astăzi și pentru totdeauna”, a scris Mark Carney pe X.

Lacul Ontario se află la frontiera dintre cele două țări, având țărmuri atât în Canada, cât și în Statele Unite.

Trump: „Avem un golf și avem un lac. Tot ce ne mai lipsește este un ocean”

Donald Trump semnase decretul după ce anunțase anterior că administrația sa analizează schimbarea numelui.

„Statele Unite ale Americii iau în considerare în mod serios schimbarea numelui Lacului Ontario în Lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Ulterior, liderul american a făcut legătura între noua decizie și o altă redenumire controversată dispusă la începutul celui de-al doilea mandat al său: utilizarea de către guvernul federal american a denumirii „Golful Americii” pentru Golful Mexic.

„Avem un golf și avem un lac. Tot ce ne mai lipsește încă este un ocean”, a declarat Trump.

Relațiile dintre Washington și Ottawa s-au deteriorat puternic din cauza conflictului comercial dintre SUA și Canada. Trump acuză Canada că profită de relația economică cu Statele Unite și a susținut că vecinul nordic încearcă să „jefuiască” economia americană.

Tensiunile s-au amplificat și printr-un schimb dur de declarații între președintele american și Doug Ford, premierul provinciei Ontario, care fusese anterior un susținător al lui Trump.

Canada răspunde tarifelor SUA cu suprataxe de până la 50%

Disputa privind Lacul Ontario apare chiar înaintea intrării în vigoare a unor noi măsuri comerciale de ambele părți ale frontierei. Washingtonul urmează să impună de sâmbătă noi taxe vamale asupra unei serii de produse canadiene, după întreruperea negocierilor comerciale de către Ottawa.

Canada pregătește, la rândul său, propria ripostă. Guvernul canadian a anunțat că, începând cu 8 septembrie, va introduce suprataxe vamale cuprinse între 15% și 50% pentru o serie de produse americane.

Ottawa a anunțat, de asemenea, deblocarea a aproximativ 4,6 miliarde de euro pentru sprijinirea sectoarelor economice afectate puternic de escaladarea conflictului comercial cu Statele Unite.

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