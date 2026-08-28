Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » Dan Dungaciu avertisment dur despre războiul din Ucraina. „Ucrainenii vor să tragă NATO în război/ Doar interesele lor contează”

Dan Dungaciu avertisment dur despre războiul din Ucraina. „Ucrainenii vor să tragă NATO în război/ Doar interesele lor contează”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit despre strategia Ucrainei în războiul cu Rusia și despre dorința Kievului de a atrage NATO și Statele Unite mai mult în conflict. Sociologul e de părere că Ucraina încearcă să lege conflictele din regiune și avertizează asupra riscului ca războiul să se extindă. Urmărește întreaga emisiune live aici.

Dan Dungaciu a spus că Ucraina vrea să atragă NATO în război

Dan Dungaciu susține că obiectivul Kievului este extinderea conflictului și atragerea Alianței Nord-Atlantice în confruntarea cu Rusia. Sociologul relatează că Ucraina ar încerca să provoace o reacție a Iranului după atacul asupra unei nave iraniene, astfel încât cele două conflicte să ajungă să se intersecteze și să determine Statele Unite să se implice mai mult.

„Cel mai drag vis al Ucrainei e ca Rusia să atace NATO. Nu ne este foarte clar de ce vrea Ucraina, în acest moment, să bage NATO în acest război? Evident că asta vrea și are dreptate, eu nu o contest. De ce Ucraina a lovit un vapor, o navă iraniană? Între noi fie vorba, și-a coordonat să lovească așa de exact, pentru că aștepta o reacție a Iranului, pentru ca cele două războaie să fie cuplate, ca să atragă America mai aproape în acest război”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu declară că pe Zelenski nu-l interesează escaladarea războiului

Sociologul e de părere că autoritățile de la Kiev își asumă inclusiv riscul unei escaladări care ar putea duce la un conflict mondial. El explică această poziție prin situația în care se află Volodimir Zelenski, despre care spune că nu mai are prea multe variante și că, în acest moment, nu poate încheia războiul cu Rusia, chiar dacă și-ar dori acest lucru.

„Nu-i interesează pe ucraineni că ne-am putea apropia de un al treilea război mondial dacă ar fi cuplate războaiele. Dacă aș fi Zelenski, nu m-ar interesa asta. Poate să înceapă și al 4-lea război mondial. Eu sunt în război cu Rusia și vreau ca cât mai mulți să fie implicați în acest război, să fim foarte realiști. Zelenski nu are altă cale acum, nici să facă pacea, nici dacă ar vrea”, a comentat sociologul Dan Dungaciu.

Zelenski vrea pace până la începutul iernii

Zelesnki a anunțat la începutul lunii august cp Ucraina își propune să pună capăt războiului cu Rusia îaninte d evenirea iernii. Președintele Ucrainean spune că acest obiectiv va fi urmărit de presiuni diplomatice, sancțiuni și atacuri asupra infrastructurii care susține efortul de război al Moscovei, dar admite că nu poate garanta că va fi atins.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Vladimir Putin că intenționează să prelungească războiul prin noi mobilizări și atacuri.

„Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să continue să prelungească acest război. El pregătește mobilizarea pe plan intern și noi atacuri. Vedem adevăratele intenții ale Rusiei, ne unim cu partenerii noștri și exercităm presiune asupra agresorului”, a afirmat Zelenski.

Strategia Ucrainei pentru incheierea razboiului: diplomație, sancțiuni și atacuri

Potrivit președintelui ucrainean, strategia Kievului presupune combinarea eforturilor diplomatice cu sancțiunile economice și atacurile asupra unor obiective din Rusia care susțin efortul de război. Zelenski a explicat că Ucraina va încerca să ridice nivelul presiunii până în punctul în care Rusia „să nu mai aibă altă alternativă decât pacea”.

El a recunoscut însă că este imposibil de estimat cu certitudine momentul în care această combinație de măsuri va produce rezultatele dorite.

Liderul de la Kiev a descris în repetate rânduri atacurile asupra instalațiilor rusești de producție militară, logistică și energetică drept o modalitate de a crește costurile războiului pentru Kremlin și de a forța Moscova să accepte negocieri.

Sondaj Gândul

Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski s-au întâlnit la Chișinău

Președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au întâlnit joi, 27 august, la Chișinău, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Nicușor Dan a fost primit mai întâi de Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi au avut o discuție tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.

Ulterior, la reuniune sa alăturat și Volodimir Zelenski, care a ajuns la Chișinău în jurul orei 17:00. Cei trei președinți au discutat despre cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională. Întâlnirea a avut loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La finalul reuniunii, cei trei lideri au susținute declarații comune, iar Nicușor Dan a vorbit despre consolidarea relației dintre cele trei state.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova
21:57
Vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu susține că Germania are un plan prin care vrea să împiedice unirea României cu Republica Moldova
EXCLUSIV Dan Dungaciu, dezvăluiri despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova. „Ar fi fost ridicată dacă ajungea președinte”
21:23
Dan Dungaciu, dezvăluiri despre interdicția lui George Simion în Republica Moldova. „Ar fi fost ridicată dacă ajungea președinte”
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 27 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Dungaciu dezvăluiri despre zona gri a războiului. Cine ne-a târât acolo
14:45
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 27 august, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Dan Dungaciu dezvăluiri despre zona gri a războiului. Cine ne-a târât acolo
EXCLUSIV Fostul senator Șerban Nicolae, dezvăluiri despre președintele PPE, Manfred Weber. „Are sediul parlamentar într-o anexă din curtea lui”
09:00
Fostul senator Șerban Nicolae, dezvăluiri despre președintele PPE, Manfred Weber. „Are sediul parlamentar într-o anexă din curtea lui”
EXCLUSIV Claudiu Târziu taxează implicarea partidelor Renew Europe și PPE în scandalul Fritz. „Fondurile europene nu vin din buzunarul nimănui, nu sunt pomeni”
21:52, 26 Aug 2026
Claudiu Târziu taxează implicarea partidelor Renew Europe și PPE în scandalul Fritz. „Fondurile europene nu vin din buzunarul nimănui, nu sunt pomeni”
EXCLUSIV Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
21:25, 26 Aug 2026
Claudiu Târziu, replică tranșantă în cazul Fritz. „Oamenii de genul lui Fritz cred că legile cu dedicație trebuie făcute pentru și nu contra lor”
Mediafax
Frații Tate rămân după gratii în SUA. Judecătoarea a amânat decizia privind eliberarea pe cauțiune
Digi24
Un copil de șase ani din Botoșani a intrat în comă după ce sora lui i-a pus un plasture pe o rană
Cancan.ro
Părinții Victoriei, îngenuncheați de durere lângă sicriu. Mihaela și Cazimir Ionescu, devastați după pierderea fiicei lor
Prosport.ro
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
Adevarul
România face eforturi pentru a păstra trupele SUA. Ce ar însemna o retragere americană de pe flancul estic
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
Ce pensie are Viorel Lis. Oana: „Într-un weekend am cheltuit 4500 de lei”
Digi24
Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă
Cancan.ro
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Ce se întâmplă doctore
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Anunțul pe care îl aștepta toată lumea despre A7. Cristian Pistol anunță data și ora deschiderii celor 47,10 km noi
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Mănăstirea care „atârnă” la 1.200 de metri altitudine. Ce spun legendele despre acest lăcaș de cult?
ATAC Incident grav în Marea Neagră: o navă a fost lovită în zona economică a României și s-a scufundat. Ce s-a întâmplat cu cei 12 marinari aflați la bord
07:29
Incident grav în Marea Neagră: o navă a fost lovită în zona economică a României și s-a scufundat. Ce s-a întâmplat cu cei 12 marinari aflați la bord
ACTUALITATE 28 August, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 61 de ani, Jason Priestley 57. David Fincher face 64 de ani
07:15
28 August, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 61 de ani, Jason Priestley 57. David Fincher face 64 de ani
VIDEO Unde se fierbe porumbul care se vinde pe plajă. Condiții greu de imaginat găsite de inspectorii ANPC
07:00
Unde se fierbe porumbul care se vinde pe plajă. Condiții greu de imaginat găsite de inspectorii ANPC
EXCLUSIV Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
06:00
Magistratul „pistolar” umbla desculț în Lidl-ul în care a fost prins de polițiști. Filmul depistării lui Bucurică. Declarația care l-a înfundat
EXCLUSIV Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
05:00
Cum plănuiește temutul Anaser Duduianu să scape de închisoare după ce l-a jefuit pe Florin Salam. Pe lista victimelor sunt și alți lăutari celebri
ADMINISTRAȚIE Oana Gheorghiu și-a intrat în rol de șefă PNL. A avut prima ședință cu liberalii din Sectorul 4
23:46
Oana Gheorghiu și-a intrat în rol de șefă PNL. A avut prima ședință cu liberalii din Sectorul 4

Cele mai noi

Trimite acest link pe