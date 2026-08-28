Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit despre strategia Ucrainei în războiul cu Rusia și despre dorința Kievului de a atrage NATO și Statele Unite mai mult în conflict. Sociologul e de părere că Ucraina încearcă să lege conflictele din regiune și avertizează asupra riscului ca războiul să se extindă. Urmărește întreaga emisiune live aici.
Dan Dungaciu susține că obiectivul Kievului este extinderea conflictului și atragerea Alianței Nord-Atlantice în confruntarea cu Rusia. Sociologul relatează că Ucraina ar încerca să provoace o reacție a Iranului după atacul asupra unei nave iraniene, astfel încât cele două conflicte să ajungă să se intersecteze și să determine Statele Unite să se implice mai mult.
„Cel mai drag vis al Ucrainei e ca Rusia să atace NATO. Nu ne este foarte clar de ce vrea Ucraina, în acest moment, să bage NATO în acest război? Evident că asta vrea și are dreptate, eu nu o contest. De ce Ucraina a lovit un vapor, o navă iraniană? Între noi fie vorba, și-a coordonat să lovească așa de exact, pentru că aștepta o reacție a Iranului, pentru ca cele două războaie să fie cuplate, ca să atragă America mai aproape în acest război”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Dungaciu.
Sociologul e de părere că autoritățile de la Kiev își asumă inclusiv riscul unei escaladări care ar putea duce la un conflict mondial. El explică această poziție prin situația în care se află Volodimir Zelenski, despre care spune că nu mai are prea multe variante și că, în acest moment, nu poate încheia războiul cu Rusia, chiar dacă și-ar dori acest lucru.
„Nu-i interesează pe ucraineni că ne-am putea apropia de un al treilea război mondial dacă ar fi cuplate războaiele. Dacă aș fi Zelenski, nu m-ar interesa asta. Poate să înceapă și al 4-lea război mondial. Eu sunt în război cu Rusia și vreau ca cât mai mulți să fie implicați în acest război, să fim foarte realiști. Zelenski nu are altă cale acum, nici să facă pacea, nici dacă ar vrea”, a comentat sociologul Dan Dungaciu.
Zelesnki a anunțat la începutul lunii august cp Ucraina își propune să pună capăt războiului cu Rusia îaninte d evenirea iernii. Președintele Ucrainean spune că acest obiectiv va fi urmărit de presiuni diplomatice, sancțiuni și atacuri asupra infrastructurii care susține efortul de război al Moscovei, dar admite că nu poate garanta că va fi atins.
Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Vladimir Putin că intenționează să prelungească războiul prin noi mobilizări și atacuri.
„Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să continue să prelungească acest război. El pregătește mobilizarea pe plan intern și noi atacuri. Vedem adevăratele intenții ale Rusiei, ne unim cu partenerii noștri și exercităm presiune asupra agresorului”, a afirmat Zelenski.
Potrivit președintelui ucrainean, strategia Kievului presupune combinarea eforturilor diplomatice cu sancțiunile economice și atacurile asupra unor obiective din Rusia care susțin efortul de război. Zelenski a explicat că Ucraina va încerca să ridice nivelul presiunii până în punctul în care Rusia „să nu mai aibă altă alternativă decât pacea”.
El a recunoscut însă că este imposibil de estimat cu certitudine momentul în care această combinație de măsuri va produce rezultatele dorite.
Liderul de la Kiev a descris în repetate rânduri atacurile asupra instalațiilor rusești de producție militară, logistică și energetică drept o modalitate de a crește costurile războiului pentru Kremlin și de a forța Moscova să accepte negocieri.
Președinții României, Republicii Moldova și Ucrainei s-au întâlnit joi, 27 august, la Chișinău, în cadrul unei reuniuni trilaterale organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Nicușor Dan a fost primit mai întâi de Maia Sandu la Palatul Prezidențial, unde cei doi au avut o discuție tête-à-tête, urmată de convorbiri oficiale.
Ulterior, la reuniune sa alăturat și Volodimir Zelenski, care a ajuns la Chișinău în jurul orei 17:00. Cei trei președinți au discutat despre cooperarea dintre România, Republica Moldova și Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și securitatea regională. Întâlnirea a avut loc în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La finalul reuniunii, cei trei lideri au susținute declarații comune, iar Nicușor Dan a vorbit despre consolidarea relației dintre cele trei state.