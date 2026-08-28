Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit despre strategia Ucrainei în războiul cu Rusia și despre dorința Kievului de a atrage NATO și Statele Unite mai mult în conflict. Sociologul e de părere că Ucraina încearcă să lege conflictele din regiune și avertizează asupra riscului ca războiul să se extindă. Urmărește întreaga emisiune live aici.

Dan Dungaciu a spus că Ucraina vrea să atragă NATO în război

Dan Dungaciu susține că obiectivul Kievului este extinderea conflictului și atragerea Alianței Nord-Atlantice în confruntarea cu Rusia. Sociologul relatează că Ucraina ar încerca să provoace o reacție a Iranului după atacul asupra unei nave iraniene, astfel încât cele două conflicte să ajungă să se intersecteze și să determine Statele Unite să se implice mai mult.

„Cel mai drag vis al Ucrainei e ca Rusia să atace NATO. Nu ne este foarte clar de ce vrea Ucraina, în acest moment, să bage NATO în acest război? Evident că asta vrea și are dreptate, eu nu o contest. De ce Ucraina a lovit un vapor, o navă iraniană? Între noi fie vorba, și-a coordonat să lovească așa de exact, pentru că aștepta o reacție a Iranului, pentru ca cele două războaie să fie cuplate, ca să atragă America mai aproape în acest război”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu declară că pe Zelenski nu-l interesează escaladarea războiului

Sociologul e de părere că autoritățile de la Kiev își asumă inclusiv riscul unei escaladări care ar putea duce la un conflict mondial. El explică această poziție prin situația în care se află Volodimir Zelenski, despre care spune că nu mai are prea multe variante și că, în acest moment, nu poate încheia războiul cu Rusia, chiar dacă și-ar dori acest lucru.

„Nu-i interesează pe ucraineni că ne-am putea apropia de un al treilea război mondial dacă ar fi cuplate războaiele. Dacă aș fi Zelenski, nu m-ar interesa asta. Poate să înceapă și al 4-lea război mondial. Eu sunt în război cu Rusia și vreau ca cât mai mulți să fie implicați în acest război, să fim foarte realiști. Zelenski nu are altă cale acum, nici să facă pacea, nici dacă ar vrea”, a comentat sociologul Dan Dungaciu.

Zelenski vrea pace până la începutul iernii

Zelesnki a anunțat la începutul lunii august cp Ucraina își propune să pună capăt războiului cu Rusia îaninte d evenirea iernii. Președintele Ucrainean spune că acest obiectiv va fi urmărit de presiuni diplomatice, sancțiuni și atacuri asupra infrastructurii care susține efortul de război al Moscovei, dar admite că nu poate garanta că va fi atins.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Vladimir Putin că intenționează să prelungească războiul prin noi mobilizări și atacuri.

„Însă înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face și că Putin speră să continue să prelungească acest război. El pregătește mobilizarea pe plan intern și noi atacuri. Vedem adevăratele intenții ale Rusiei, ne unim cu partenerii noștri și exercităm presiune asupra agresorului”, a afirmat Zelenski.

Strategia Ucrainei pentru incheierea razboiului: diplomație, sancțiuni și atacuri

Potrivit președintelui ucrainean, strategia Kievului presupune combinarea eforturilor diplomatice cu sancțiunile economice și atacurile asupra unor obiective din Rusia care susțin efortul de război. Zelenski a explicat că Ucraina va încerca să ridice nivelul presiunii până în punctul în care Rusia „să nu mai aibă altă alternativă decât pacea”.

El a recunoscut însă că este imposibil de estimat cu certitudine momentul în care această combinație de măsuri va produce rezultatele dorite.