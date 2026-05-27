Prima pagină » Magazin » Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii

Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii

Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii
Galerie Foto 4
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În urmă cu 350.000 de ani, centrul Insulei de Nord a Noii Zeelande arăta mult mai diferit decât peisajul muntos de astăzi.

În timpul unei perioade glaciare, temperaturile au fost mai scăzute și condițiile foarte grele, scrie theconversation.com.

Păduri vaste de fag și podocarpi au acoperit regiunea, oferind habitat pentru o abundentă faună nativă.

În acest climat a avut loc una din cele mai violente erupții din istorie. Cataclismul a fost catalogat în categoria supererupțiilor.

Supererupția din Whakamaru a fost una din cele mai puternice înregistrate vreodată pe Pământ și cea mai mare produsă vreodată în Zona Vulcanică Taupo din Noua Zeelandă.

Suprafața dinamică întinsă între Whakaari/Insula Albă și Ruapehu este rezultatul a două procese geologice extreme: Scufundarea Plăcii Pacifice sub Placa Australiană și cel prin care Insula de Nord a fost pur și simplu „trasă” de la locul ei.

Vulcanologii încearcă să rezolve cele mai mari mistere ale zonei: cum s-a putut aduna atât de multă magmă sub suprafață și să erupă în același timp? Și ce se întâmplă cu natura din jur?

Pentru a răspunde la aceste întrebări, specialiștii s-au concentrat asupra depozitelor vulcanice, care pot fi folosite pentru a reconstitui procesele de acum mii de ani, aceste evenimente foarte rare în istorie.

Două produse caracteristice ale supererupțiilor sunt depozitele de tip „curgere” – mase fierbinți și periculoase de rocă și gaz care se deplasează pe sol – și depozitele de tip „cădere”, de obicei amestecuri de cristale și sticlă vulcanică care cad din aer.

Provocarea pentru vulcanologi este că, de obicei, se păstrează doar fragmente din aceste depozite – și acestea sunt adesea împrăștiate pe distanțe mari.

Explozia istorică Whakamaru

În supererupția Whakamaru, fluxuri piroclastice masive au lăsat în urmă straturi groase de rocă vulcanică densă în regiunile Whakamaru și King Country. Cenușa și piatra ponce s-au răspândit mult mai departe, acoperind o mare parte din Insula de Nord și părți din Oceanul Pacific.

Unul dintre primii pași în studiul nostru a fost construirea unei baze de date a acestor depozite prin potrivirea semnăturii chimice unice a sticlei vulcanice produse în timpul erupției.

Procesul este similar investigației criminalistice a scenei unei crime. Amprentele sugerează un suspect, dar dovada ADN poate confirma potrivirea.

În vulcanologie, depozitele pot oferi indicii despre supererupții, dar compoziția lor chimică poate duce la concluzii finale.

Oamenii de știință au analizat peste 30 de situri din Noua Zeelandă și sudul Oceanului Pacific. Toate au rezultat în urma supererupției din Whakamaru.

Cum a avut loc supererupția istorică

La începutul supererupției, un mare lac ar fi existat în centrul Insulei de Nord, așa cum este Lacul Taupo de astăzi.

Când magma a ajuns la suprafață, a erupt direct în acest lac, provocând reacții extrem de violente, între magmă și apă, care au „alimentat” faza incipentă a erupției.

Se pare că, în urma primei faze, a fost eliberat un singur conglomerat de magmă.

Pe măsură ce erupția a progresat, lacul a fost distrus și în cele din urmă sistemul s-a metamorfozat într-un stil mai „uscat” de vulcanism.

În același timp, erupția a evoluat într-un eveniment mult mai complex sub suprafață. În loc să fie alimentat de o cameră de magmă, se pare că a provocat o secvență în cascadă, cu cinci corpuri de magmă care au erupt în același timp.

Țara îngropată în cenușă vulcanică

Cantitatea de cenușă eliberată de erupție a fost uluitoare.

Mare parte din Insula de Nord – și chiar Insula Chatham – ar fi fost acoperite de un strat de 30 cm de cenușă.

Zonele și mai apropiate de erupție au fost îngropate sub 4,5 m de cenușă. Erupția a eliberat 2.300 kilometri cubici de material vulcanic – cât să îngroape întreaga Nouă Zeelandă, sub munți de 9 m de cenușă, dacă s-ar fi împrăștiat în mod egal între Cape Reinga și Invercargill.

Astăzi, Zona Vulcanică Taurpo rămâne unul din cele mai active și puternice sisteme vulcanice din lume.

Chiar dacă supererupțiile precum cea din Whakamaru sunt rare, vulcanul Taupo a produs erupții mai mici, dar tot devastatoare, în decursul istoriei.

Autorul recomandă:

Sursa foto: Capturi YouTube

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
08:00
Orașul în care arheologii au găsit o sticlă de bere veche de 2.300 de ani. Ce au observat la microscop
MISTER În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice
18:47
În dimineața zilei de 30 iunie 1908, cerul s-a rupt în două deasupra Siberiei. Misterul exploziei care a echivalat cu forța a 1.000 de bombe atomice
INEDIT Cum să nu le iubești? Pisicile ar putea ajuta oamenii să scape de o boală oribilă
21:47, 25 May 2026
Cum să nu le iubești? Pisicile ar putea ajuta oamenii să scape de o boală oribilă
SHOWBIZ Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
18:14, 25 May 2026
Citatul zilei | Al Pacino: „Banii îți fac viața mai ușoară. Dacă ești norocos să-i ai…” Ce ascunde, de fapt, afirmația „Nașului”
CINEMA Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand”. Starul nu va mai juca în sezonul 3
13:57, 22 May 2026
Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand”. Starul nu va mai juca în sezonul 3
INEDIT Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…”
09:26, 22 May 2026
Proverbul chinezesc de vineri. „Dacă vrei să fii fericit o săptămână, ia-ți o soție. Dacă vrei să fii fericit o lună, sacrifică un porc…”
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
PACE ÎN IRAN Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
19:04
Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
IT&C Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
18:52
Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
ECONOMIE Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe