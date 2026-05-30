Crește presiunea asupra lui Merz. Zvonurile privind înlocuirea cancelarului german se intensifică. Ce nume apare tot mai des în mass-media germană

Melania Agiu
La numai un an de la preluarea mandatului, Friedrich Merz se confruntă cu o situație pe care puțini cancelari germani au mai întâmpinat-o: zvonuri persistente potrivit cărora un coleg de partid mai tânăr și mai popular i-ar putea lua locul. Potrivit jurnaliștilor Financial Times, este vorba de Hendrik Wüst, prim-ministrul de 50 de ani al landului Renania de Nord-Westfalia. Acesta ar avea multe în comun cu Merz: și el este înalt, poartă cravată și provine din bastioanele conservatoare din vestul Germaniei. Dar are ceva ce actualului cancelar îi lipsește: carisma în fața publicului.

Hendrik Wüst și Friedrich Merz, cancelarul Germaniei

Wüst nu a declarat că își dorește funcția lui Merz. Totuși, vizita sa de stat în Polonia de săptămâna trecută, însoțit de jurnaliști din Berlin, inclusiv o oprire atent organizată la Auschwitz, a fost suficientă pentru a stârni o serie de speculații cu privire la o schimbare la vârf.

„Dintr-o dată, Hendrik Wüst este prezentat ca viitorul cancelar”, a declarat luni revista de centru-stânga Stern.

„Wüst împotriva lui Merz: pare inevitabil”, se arăta într-un comentariu publicat în ziarul conservator Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Se profilează o schimbare la nivelul funcției de cancelar?”, se întreba miercuri tabloidul de dreapta Bild pe prima pagină.

„Întrebarea este: mai este Friedrich Merz persoana potrivită?”, s-a întrebat joi un prezentator al emisiunii de știri cu cea mai mare audiență din țară, Tagesschau.

Reacția apropiaților lui Merz

Potrivit FT, dezbaterea a căpătat o amploare suficient de mare încât să determine personalități de rang înalt din partidul Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a lui Merz să intervină. Persoane apropiate cancelarului au calificat discuția drept „absurdă” și „periculoasă”. O sursă din interiorul guvernului a acuzat publicațiile deținute de grupul media Axel Springer, printre care se numără și Bild, că ar desfășura o „campanie” împotriva cancelarului.

„Este un scenariu foarte improbabil”, a declarat o altă sursă din interior. „Dar Merz se află sub presiune din partea propriilor coaliți.”

Dezbaterea reflectă îngrijorarea crescândă din cadrul CDU-ului lui Merz cu privire la scăderea sprijinului în perspectiva alegerilor regionale dificile din estul Germaniei, care vor avea loc în septembrie.

Sprijinul pentru CDU a scăzut la aproximativ 23%, în timp ce partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a urcat la 28%, în ciuda promisiunii lui Merz de a-i frâna avansul.

Prețurile ridicate la energie, determinate de războiul din Iran, și impasul din negocierile cu partenerii de coaliție social-democrați (SPD) privind reformele sistemului de asistență socială au adâncit nemulțumirea alegătorilor, afirmă institutele de sondare.

Merz, mai nepopular decât Olaf Scholz

Merz, care nu a fost niciodată o figură populară, pare să fie cel mai afectat. Cu mai puțin de o cincime dintre germani mulțumiți de activitatea sa, el este acum mai puțin popular decât predecesorul său din SPD, Olaf Scholz, aflat la un moment mult mai avansat al mandatului său. Merz, în vârstă de 70 de ani, s-a clasat pe ultimul loc într-un top de popularitate publicat săptămâna aceasta de ziarul Bild. Wüst, pe de altă parte, s-a clasat pe locul al treilea — cea mai bună poziție dintre toți politicienii CDU.

Pentru Jana Puglierin, directoarea biroului din Berlin al Consiliului European pentru Relații Externe, acest episod subliniază faptul că Germania nu este mai ferită de instabilitatea politică decât Franța sau Regatul Unit.

Politica internă a Germaniei, mai instabilă decât se crede

Merz și-a demonstrat puterea pe scena internațională, după ce a relaxat restricțiile privind datoria pentru a injecta 1 trilion de euro în infrastructura și armata germane, aflate într-o stare de degradare, și s-a impus ca cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina. El a criticat războiul SUA-Israel împotriva Iranului, calificându-l drept prost pregătit și umilitor, ceea ce a declanșat o dispută aprigă cu Donald Trump.

Însă pe plan intern, el nu dispune de o bază de putere solidă. I-au trebuit trei încercări pentru a deveni președinte de partid și două încercări pentru a fi ales cancelar în Bundestag.

„Europa credea că Germania era mai stabilă decât Franța și Marea Britanie, datorită marjei sale fiscale și coaliției sale”, a spus Puglierin. „Dar, după cum se vede, politica internă a Germaniei este mai instabilă decât se crede.”

 

