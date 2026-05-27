Cum poți să menții răcoare în casă pe timp de caniculă. Metoda ieftină folosită în zona Mediteranei.

Oamenii din țările mediteraneene au folosit dintotdeauna metode simple pentru a păstra răcoare în casă pe timp de vară, scrie Independent.

Autoarea, arhitecta și cercetătoarea Rosa Schiano-Phan vorbește despre cele mai eficiente soluții în „lupta” cu valul de căldură: culorile deschise, mai ales albul, pe acoperișuri și fațadele clădirilor.

Suprafața albă reflectă radiația solară în loc să o absoarbă, fapt ce duce la scăderea temperaturii la interior cu mai bine de 1 grad Celsius și, în unele cazuri, chiar și cu 4 grade Celsius.

În plus, aceste suprafețe pot reduce temperaturile exterioare și ajută la combaterea efectului „insula de căldură urbană”, un fenomen în care orașele devin mult mai sufocante decât mediul rural, din cauza asfaltului și a clădirilor, care păstrează căldura.

Albul nu este singura soluție

Vopsirea clădirilor în alb nu este însă singura soluție. Eficiența maximă combină această metodă cu trucuri de răcire pasivă, inspirate de arhitectura mediteraneană, precum jaluzelele exterioare, păstrarea ferestrelor închise pe timp de caniculă, ventilația pe timp de noapte și folosirea materialelor de construcții care păstrează aerul rece pe timp de noapte și îl eliberează gradual pe timp de zi.

Autoarea mai spune că un acoperiș alb ar putea însemna că este mai frig în casă pe timp de iarnă, explicând că efectul este minim, când casele sunt izolate corespunzător.

În zonele cu climat mai rece, izolația joacă un rol mai important în reținerea căldurii, versus culoarea exterioară a clădirii.

Supraviețuim caniculei fără aer condiționat?

Specialista mai spune că adaptarea la schimbările climatice nu necesită întotdeauna tehnologii scumpe sau dependența de aerul condiționat.

Soluțiile tradiționale și ieftine, precum vopseaua reflectivă și clădirile pasive, pot reduce costurile energetice și determină ca locuințele să fie mai primitoare, chiar și pe timp de caniculă.

