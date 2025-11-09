Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Scena a ieșit „din prima”: „M-a speriat teribil”

Singurul actor care l-a intimidat pe „Terminatorul” Robert PATRICK. Blockbuster-ul „Terminator 2: Judgment Day” (1991) reprezintă, fără prea multe adăugiri, un film de referință în istoria cinematografiei Sci-Fi și a efectelor speciale, în general.

Filmul lui James Cameron nu ar fi fost însă la fel de intens fără Robert Patrick în rolul lui T-1000, androidul care se „deghizează” într-un polițist și duce o luptă crâncenă cu T-800, interpretat de Arnold Schwarzenegger.

Robert Patrick, „terorizat” de James Gandolfini

Dar orice naș își are nașul. Robert Patrick a recunoscut că s-a speriat teribil de un alt mare actor, alături de care a jucat într-un serial celebru.

La zece ani după ce a înspăimântat publicul în „Terminator 2”, Robert Patrick a primit un rol în „Clanul Soprano”, unde l-a înfruntat chiar pe „nașul” Tony Soprano.

O scenă violentă a degenerat și se pare că Patrick a fost lovit de adevăratelea de James Gandolfini, interpretul lui Tony Soprano.

De vină nu a fost doar mahmureala lui Gandolfini, din acea zi, ci și faptul că regizorul l-a îndemnat pe Patrick să îl provoace pe personajul principal. Rezultatul a fost o scenă de un realism… absolut.

„The Sopranos, fantastic”

Robert Patrick și-a adus aminte cum i-a spus lui Gandolfini: „Știi scena în care vii la mine să-ți dau banii, iar eu îți spun: „ai face bine să vii înarmat”, la care Gandolfini a replicat: „Sigur, îmi aduc armata”. A doua zi, Patrick își aduce aminte că Gandolfini l-a întrebat: „Cum ești acolo jos?” și el a răspuns: „Sunt bine”.

James Gandolfini a spus că este mahmur și vrea să tragă mai repede scena, a fost dintr-o „bucată”. „Am recapitulat ce urma să facă. Urma să mă ia de gât și să mă arunce în zid, iar eu să plâng ca o fetiță. Și îți spun sincer că m-a speriat teribil. Mi-a înghețat sângele în vene. Am fost atât de intimidat”.

Pe de altă parte, dincolo de incidentul cu „uriașul cu suflet de copil” James Gandolfini, actorul Robert Patrick s-a declarat încântat de apariția în „The Sopranos”: „O experiență fantastică”.

Robert Patrick, din nou pe val

După câțiva ani de odihnă, Robert a revenit în industria filmului, cu roluri în „Peacemaker” (regizat de James Gunn) și „Tulsa King”, alături de Sylvester Stallone.

Chiar dacă s-a concentrat pe seriale TV, în ultimii ani, Robert Patrick și-a făcut timp și pentru proiecte precum horror-ul „What Josiah Saw”, din 2021, în care joacă rolul tatălui posesiv al unor frați ce revin acasă, într-o atmosferă marcată de secrete, pentru a-și plânge mama decedată.

Producția Shudder are un scor de 91% pe Rotten Tomatoes, destul de bun pentru un horror de care nu a auzit nimeni.

Vestea și mai bună este că Robert Patrick va juca în filmul „Diamond”, regizat de un alt actor de calibru, „nașul” Andy Garcia, în care vor mai apărea staruri precum Bill Murray, Brendan Fraser și Dustin Hoffman, destul de departe de pumnii răposatului James Gandolfini, a cărui moarte în 2013 a îndoliat milioane de fani din întreaga lume, scrie faroutmagazine.co.uk.

