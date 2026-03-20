Prima pagină » Media » Cristi Tabără știe de ce a rămas Andi Moisescu fără emisiunea de la Pro TV: Solicita prea mult neuronii telespectatorilor

Realizatorul TV Cristi Tabără a reacționat după ce Andi Moisescu a rămas fără emisiunea Apropo TV de la Pro TV.

Cristi Tabără spune că Pro Tv este o televiziune comercială care ia decizii de afaceri, dar de vină ar fi chiar… publicul telespectator.

„ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc. El mi-a dat supranumele de „părintele”, fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național.

Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai „produc” și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu „Apropo TV”. Fără resentimente, only business. Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul.

Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile. Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar.

Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu. Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale”, scrie Tabără pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursa foto colaj: Cancan / Gândul

Recomandarea video

Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Câtă energie consumă creierul uman? Vom putea construi vreodată un computer la fel de eficient?
DEZVĂLUIRI Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
12:29
Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
FLASH NEWS O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
12:27
O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
REACȚIE Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
12:08
Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
HOROSCOP Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
12:01
Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
LEGE A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
11:57
A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor
PODCAST ALTCEVA Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
11:46
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”

Cele mai noi

Trimite acest link pe