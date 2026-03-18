Prima pagină » Actualitate » PRO TV renunță la „Apropo TV”. Show-ul lui Andi Moisescu, scos din grilă după două decenii

PRO TV renunță la „Apropo TV”. Show-ul lui Andi Moisescu, scos din grilă după două decenii

18 mart. 2026, 18:02, Actualitate
Andi Moisescu, un super băiat de radio, televiziune și show este pus pe făraș de ProTv pe modelul Cătălin Măruță, ultimul rege al audiențelor. Trustul consideră că emisiunea lui Andi are un public prea subțire, în sensul intelectual, adică de finețe, adică de nișă, și optează pentru ceva mai popular și mai pentru tot omul. În locul Apropo va intra emisiunea „Fața la joc”, show-ul prezentat de  Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, publică în exclusivitate Cancan.

„ApropoTv” a debutat în anul 2005. Andi Moisescu și-a făcut debutul în televiziune, după ProFM, iar de 30 de ani a rămas loial trustului. Andi are eticheta de cel mai longeviv prezentator din țara noastră, chiar  înainte de Andrea Esca. Este jurat în cadrul emisiunii „Românii au talent” încă din 2011, de la debut. De-a lungul timpului, telespectatorii s-au mai bucurat de prezența lui Andi Moisescu și în cadrul altor emisiuni, cum ar fi „Dansez pentru tine” sau „Matinalul Pro TV”. După cum știe tot românul, a fost în echipa Pro chiar de la început și până…

Andi Moisescu nu a venit încă cu un anunț oficial de încheiere a acestui capitol de parcurs.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe