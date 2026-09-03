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Apa Nova contestă sancțiunea primită după controlul Gărzii de Mediu la stația Glina. Compania susține că raportul nu demonstrează că stația a provocat mirosurile reclamate de bucureșteni

Apa Nova contestă sancțiunea primită după controlul Gărzii de Mediu la stația Glina. Compania susține că raportul nu demonstrează că stația a provocat mirosurile reclamate de bucureșteni
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Disputa cu privire la mirosul neplăcut resimțit în sudul Bucureștiului în nopțile de 17 și 18 august se mută în instanță. Apa Nova contestă procesul-verbal făcut în urma controlului Gărzii Naționale de Mediu. Compania respinge concluzia potrivit căreia stația de epurare Glina ar fi contribuit la apariția mirosurilor reclamate de locuitorii din zonă.

Cazul a pornit după primirea a peste 1.300 de sesizări, cele mai multe din Sectorul 4 și din zona de sud și sud-est a regiunii București-Ilfov. Locuitorii au reclamat mirosuri diferite, pe care le-au asociat cu deșeurile, levigatul, hidrogenul sulfurat sau alte substanțe chimice. Chiar înainte de 17 și 18 august, mai multi bucureșteni s-au strâns în fața sediului Gărzii de Mediu pe 11 august, să protesteze contra mirosurilor neplăcute din Capitală. Sloganul a fost „Vrem aer curat, nu miros de levigat”.

Garda de mediu a făcut 55 de controale și a dat amenz de aproape 800.000 de lei

Garda Națională de Mediu a făcut un control în perioada 19-21 august, care a vizat și Stația de Epurare a Apelor Uzate de la Glina, operată de Apa Nova București. Compania scrie în comunicatul de presă, că a luat la cunoștință concluziile Gărzii Naționale de Mediu din raportul publicat astăzi, 3 septembrie.  Reprezentanții Apa Nova nu sunt de acord cu decizia Gărzii de Mediu și susțin că stația este operată conform legii, procedurilor în vigoare și regulilor folosite în domeniu.

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Garda Națională de Mediu a făcut 55 de controale pentru a verifica mai multe activități, printre care gestionarea deșeurilor, epurarea apelor, procesarea cărnii și producția de medicamente. În urma controalelor, au fost date amenzi în valoare totală de 795.000 de lei, au fost oprite trei activități, a fost făcută o sesizare penală și a fost confiscat un utilaj.

Garda de Mediu a indicat depozitul de la Vidra și stația de epurare de la Glina drept posibile surse ale mirosurilor. La Vidra, inspectorii au găsit, printre altele, probleme legate de modul în care sunt așezate deșeurile și de colectarea gazelor produse de acestea.

Apa Nova consideră că multe dintre concluziile Gărzii de Mediu nu sunt făcute pe măsurători și analize clare

Apa Nova susține că raportul Gărzii de Mediu nu dovedește că stația de epurare Glina a fost sursa mirosului reclamat de locuitorii din sudul Bucureștiului. Reprezentanții companiei spun că multe dintre concluziile inspectorilor se bazează pe observații făcute în timpul controlului și nu pe măsurători sau analize care să arate clar de unde a venit mirosul.

În cazul ușilor halei unde este tratat nămolul, Apa Nova precizează că acestea sunt deschise doar pentru scoaterea containerelor și că situația observată de inspectori a fost văzută după episodul de miros din 17-18 august. Compania susține că nu există dovezi că ușile ar fi fost lăsate deschise în mod obișnuit.

Apa Nova mai spune că hala are un sistem de ventilație și de tratare a aerului, iar verificările făcute periodic de un laborator autorizat nu au arătat probleme privind calitatea aerului în zona respectivă.

Nivelul scăzut al rezervoarelor de biogaz nu afectează calitatea aerului și nu provoacă mirosuri, potrivit reprezentanților de la Apa Nova. În plus, analizele făcute asupra apei epurate și a apei din râul Dâmbovița au arătat valori sub limitele prevăzute de legislația europeană. Potrivit Apa Nova, aceste rezultate nu indică probleme la stația Glina care să poată explica mirosul reclamat de locuitori.

Apa Nova va contesta în instanță amenda primită după controlul Gărzii de Mediu

Apa Nova a adăugat în comunicatul de presă că informațiile disponibile nu arată că stația Glina a provocat mirosul reclamat de bucureșteni. Compania anunță că va contesta în instanță amenda primită în urma controlului Gărzii de Mediu.

Cazul ridică și o problemă legată de legislație. Garda de Mediu recunoaște că măsurătorile făcute în perioada respectivă nu au arătat depășiri ale limitelor de poluare. Instituția spune însă că România are nevoie de reguli clare pentru măsurarea mirosurilor și pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv.

De asemenea, Garda de Mediu consideră că autoritățile din domeniul sănătății publice ar trebui să se implice mai mult în astfel de situații.

Ce probleme a găsit Garda de Mediu la stația Glina

În urma controlului, Garda de Mediu a spus că în halele unde se deshidratează nămolul au fost găsite uși deschise. Inspectorii au verificat și modul în care este transportat nămolul care nu a fost încă deshidratat, precum și situația nivelului de biogaz.

Garda de Mediu a mai constatat că două dintre cele patru instalații care au rolul de a reduce și elimina mirosurile de pe rampele de nămol și deșeuri nu funcționau.

Potrivit inspectorilor, în perioada în care au fost înregistrate cele mai multe reclamații privind mirosul, toate cele trei centrifuge ale stației erau pornite în același timp. Acestea au fost oprite în dimineața zilei de 18 august. Garda de Mediu susține că, după oprirea lor, numărul sesizărilor a început să scadă.

Ce spune ministra Mediului, Diana Buzoianu despre Vidra și Glina

Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse ale mirosului extrem de puternic reclamat de mii de bucureșteni și ilfoveni în urmă cu câteva zile. Concluzia vine în urma controalelor efectuate de Garda Națională de Mediu, după valul de sesizări primite în perioada 17-18 august, spune Diana Buzoianu.

„Depozitul de deșeuri de la Vidra și stația de epurare de la Glina sunt cele mai probabile surse pentru mirosul oribil semnalat acum câteva zile de mii de bucureșteni. Aceasta e concluzia controlului desfășurat de Garda de Mediu.

În urma miilor de sesizări primite au fost verificați 55 de operatori economici. Concluzia acestor controale a fost următoarea: amenzi date de 795.000 de lei, au fost sistate 3 activități ale operatorilor care au fost găsiți că încălcau legea și a fost depusă o sesizare penală.

Pentru depozitul de deșeuri de la Vidra și ștația de epurare de la Glina au fost identificate 22 de măsuri de conformare care vor fi recurent verificate. Suplimentar, Garda Națională de Mediu și-a asumat deja o măsurătoare obiectivă a capacității de ocupare a depozitului de deșeuri de la Vidra – date obiective pe care milioane de bucureșteni și ilfoveni le așteaptă”, a spus Diana Buzoianu.

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